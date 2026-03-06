Ukrán titkosszolgálati tisztet fogott el a NAV, aranytömböket és pénzt szállítottak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt – olvasható a közleményben.

Mint arról korábban beszámoltunk az ukránok az ügy kapcsán túszejtésről beszéltek.

Today in Budapest, Hungarian authorities took seven Ukrainian citizens hostage. The reasons are still unknown, as well as their current well-being, or the possibility of contacting them.



These seven Ukrainians are employees of state-owned Oschadbank, who were operating two bank… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 5, 2026

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a magyar hatóságok Budapesten törvénytelenül vettek őrizetbe hét ukrán állampolgárt.

Az üggyel kapcsolatban megszólalt Anatolij Sharij ukrán youtuber is. Mint fogalmazott az X-en, forrásai azt állították, hogy a pénz finoman szólva sem volt éppen hétköznapi, és Orbán Viktor tudott róla.

Hungary has seized certain Ukrainian armored cash-in-transit vehicles.



Claims were made by my sources yesterday that the money was, to put it mildly, not exactly ordinary, and that Orbán knew about it.



I was convinced that the money belonged to Zelensky. Some kind of kickback.… pic.twitter.com/VKofAtl8kN — Anatolij Sharij (@anatoliisharii) March 6, 2026

Meg voltam győződve arról, hogy a pénz Zelenszkijé volt. Valamiféle visszaélés. Ma azonban azt az információt kaptam, hogy a pénz nem Zelenszkijé, hanem európai társaié. A történet teljesen fantasztikus, és tegnap még irreálisnak tűnt számomra. De ma számos forrás arról számol be, hogy Orbán nem Kijevben, hanem Brüsszelben csapott le. Körülbelül 80 millió euróról és nagyjából 10 kilogramm aranyról van szó. Brüsszelben tudják, kinek a pénzéről van szó. És ezért most, úgy tűnik nekem, mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a botrány kitörését. Orbán nagyon pontosan cselekedett, és ott ütött le, ahol fájt.

– tette hozzá a youtuber.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)