A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak – közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel.
Ukrán titkosszolgálati tisztet fogott el a NAV, aranytömböket és pénzt szállítottak
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, miután hét ukrán állampolgárt, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot állítottak elő Magyarországon. A hatóságok szerint a két páncélozott pénzszállító jármű több tíz millió dollárt és eurót, valamint aranytömböket vitt volna Ausztriából Ukrajnába. Az egyelőre tisztázatlan, hogy ez kinek a pénze és miért nem átutalással mozgatták azt.
Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába
– tartalmazza a közlemény.
A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi – írták.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt – olvasható a közleményben.
Mint arról korábban beszámoltunk az ukránok az ügy kapcsán túszejtésről beszéltek.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a magyar hatóságok Budapesten törvénytelenül vettek őrizetbe hét ukrán állampolgárt.
Az üggyel kapcsolatban megszólalt Anatolij Sharij ukrán youtuber is. Mint fogalmazott az X-en, forrásai azt állították, hogy a pénz finoman szólva sem volt éppen hétköznapi, és Orbán Viktor tudott róla.
Meg voltam győződve arról, hogy a pénz Zelenszkijé volt. Valamiféle visszaélés. Ma azonban azt az információt kaptam, hogy a pénz nem Zelenszkijé, hanem európai társaié. A történet teljesen fantasztikus, és tegnap még irreálisnak tűnt számomra. De ma számos forrás arról számol be, hogy Orbán nem Kijevben, hanem Brüsszelben csapott le. Körülbelül 80 millió euróról és nagyjából 10 kilogramm aranyról van szó. Brüsszelben tudják, kinek a pénzéről van szó. És ezért most, úgy tűnik nekem, mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a botrány kitörését. Orbán nagyon pontosan cselekedett, és ott ütött le, ahol fájt.
– tette hozzá a youtuber.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
