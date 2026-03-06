Rendkívüli

Szijjártó Péter: Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!

Zsarolás miatt jelentették fel Udvardy Panna ukrán fenyegetőit

A rendőrséghez fordult Tényi István azután, hogy ukránok a családja elrablásával fenyegették meg Udvardy Panna teniszezőt, amennyiben nem veszíti el a törökországi teniszversenyen a soron következő meccsét. A teniszezőnő magyar kérésre védelmet kapott a török hatóságtól. Zsarolás miatt indulhat nyomozás.

2026. 03. 06. 16:28
Udvardy Panna Forrás: Facebook/Hungarian Tennis
Zsarolás bűntettének gyanújával tett feljelentést Tényi István a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) Udvardy Panna megfenyegetése miatt – tudta meg a Magyar Nemzet.

A feljelentés előzménye, amiről az Index cikke alapján lapunk is beszámolt, hogy az Antalaya 2 Challenger női teniszversenyen a magyar, 95. helyen álló Udvardy Panna játszott az ukrán, 189. helyen álló Anhelina Kalinyinával. Az első szettet az ukrán 7:6 arányban megnyerte, majd hiába vezetett a második szettben Udvardy, az ukrán fordított, és 7:5 arányban a második szettet is vitte. Azonban a mérkőzés előtt Udvardyt megfenyegették. Mégpedig ukránok.

„Figyelmesen olvasd el, Panna”

„Holnap el kell veszítened a meccset Anhelina ellen, vagy az édesanyád és a nagymamád után megyünk. Van két csoportunk készenlétben a magyar határ közelében, harcra készen, ha szükséges, és  nem fogunk késlekedni, hogy anyukád házához küldjük őket, hogy elrabolják őt, amíg vissza nem fizeti azt a pénzt, amit az engedetlenséged miatt veszítettünk. Mindent tudunk a családodról és rólad, tudjuk, hol lakik anyukád és a nagymamád, tudjuk, hol laksz te és a testvéreid. Megvannak a címek, a telefonszámok, de még az is, hogy milyen autót vezetsz. Gondolj erre ma éjszaka és gondolj erre minden egyes pontnál, amikor a meccsen játszol. Rajtad áll, hogy veszítesz, vagy pokollá tesszük az életed. Veszíts holnap, vagy a legjobb katonáinkat küldjük a családodért. Minket semmi más nem érdekel” 

– állt a fenyegető levélben.

A fenyegetés tényét Szijjártó Péter is megerősítette. A külügyminiszter emellett elmondta, hogy Panna édesapja védelmet kért a magyar államtól a családja számára. „Úgy látszik, beléptünk a nyílt fenyegetések és zsarolások időszakába, az ukránok kimutatták a foguk fehérjét” – mondta a miniszter arra is utalva, hogy a napokban Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Magyar kérésre a török hatóságoktól a teniszező is védelmet kapott.

