Rendkívüli

Nemet mondunk az ukrán zsarolásra! – kövesse nálunk élőben a tüntetést!

fenyegetésukrajnatenisz

Halálos fenyegetés: Udvardy Pannának azt üzenték az ukránok, hogy elrabolják az édesanyját és a nagymamáját

Fenyegető üzenetet kapott a meccse előtt Udvardy Panna: a levél szerint el kellett volna veszítenie a mérkőzését, különben elrabolják az édesanyját és a nagymamáját. Az ügyet Szijjártó Péter is megerősítette, a teniszező családja pedig védelmet kért a magyar államtól – írja az Index.

Munkatársunktól
Forrás: Index2026. 03. 06. 14:08
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Antalaya 2 Challenger női teniszversenyen a magyar, 95. helyen kiemelt Udvardy Panna játszott az ukrán, 189. helyen álló Anhelina Kalinyinával. Az első szettet az ukrán 7:6 arányban megnyerte, majd hiába vezetett a második szettben Udvardy, az ukrán fordított, és 7:5 arányban a második szettet is vitte, ezzel kiütötte a magyar teniszezőt. „Az eredmény a papírformának nem éppen megfelelő, ám a szerkesztőségünkhöz eljutott sms szerint a valóságnak ettől még lehet megfelelő, ugyanis a meccs előtti estén Udvardy kapott egy fenyegető üzenetet, amely szerint el kell veszítenie a mérkőzést, különben az édesanyját és a nagymamáját elrabolják” – számol be az Index.

A fenyegető levél Fotó: Index

„Figyelmesen olvasd el, Panna.

Holnap el kell veszítened a meccset Anhelina ellen, vagy az édesanyád és a nagymamád után megyünk. Van két csoportunk készenlétben a magyar határ közelében, harcra készen, ha szükséges, és 

nem fogunk késlekedni, hogy anyukád házához küldjük őket, hogy elrabolják őt, amíg vissza nem fizeti azt a pénzt, amit az engedetlenséged miatt veszítettünk.

Mindent tudunk a családodról és rólad, tudjuk, hol lakik anyukád és a nagymamád, tudjuk, hol laksz te és a testvéreid. Megvannak a címek, a telefonszámok, de még az is, hogy milyen autót vezetsz. Gondolj erre ma éjszaka és gondolj erre minden egyes pontnál, amikor a meccsen játszol. Rajtad áll, hogy veszítesz, vagy pokollá tesszük az életed. Veszíts holnap, vagy a legjobb katonáinkat küldjük a családodért. Minket semmi más nem érdekel” – állt a fenyegető levélben. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter péntek délelőtt egy videóban meg is erősítette a fenyegetést, és azzal egészítette ki az ügyet, hogy Udvardy Gábor, Panna édesapja védelmet kért a magyar államtól a családja számára. „Úgy látszik, beléptünk a nyílt fenyegetések és zsarolások időszakába, az ukránok kimutatták a foguk fehérjét” – mondta a miniszter. Arról beszélt, hogy Udvardy Pannát és családját durván megfenyegették, de „a magyar embereket nem lehet fenyegetni”, ezért a török hatóságokhoz fordultak, és ők biztosították a magyar teniszező biztonságát. A tornát szervezők is megerősítették a biztonsági protokollokat, és Udvardy meccsét nézők nélkül játszották le.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a két ország között pattanásig feszült helyzet alakult ki, csütörtök este Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban 

életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktor miniszterelnököt.

 Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette, reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij.

Péntek délelőtt pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azt közölte: pénzmosás gyanúja miatt indítottak eljárást, miután hét ukrán állampolgárt, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot állítottak elő Magyarországon. A hatóságok szerint 

a két páncélozott pénzszállító jármű több tíz millió dollárt és eurót, valamint aranytömböket vitt volna Ausztriából Ukrajnába. 

Az egyelőre tisztázatlan, hogy ez kinek a pénze és miért nem átutalással mozgatták azt.

 

Borítókép: Udvardy Panna (Fotó: MTI)
 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu