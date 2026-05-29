Súlyos robbanás történt a Kennedy Űrközpontban, veszélyben a NASA Hold-projektje + videó

Jared Isaacman, a NASA igazgatója az incidenst követően kiemelte, hogy nincsenek sérültek, minden alkalmazott jól van, ugyanakkor hangsúlyozta, vizsgálják a baleset lehetséges kihatását az Artemis Hold-programra, valamint a Hold-bázis kialakításának menetére.
Emberek a Holdon 2030-ra?
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Artemis II küldetés fél évszázad után először küldött embereket Hold körüli pályára. A küldetés egy lépéssel közelebb hozta a NASA célját, hogy emberek hosszabb ideig a Hold felszínén tartózkodjanak. Az amerikai űrügynökség 2030-ra állandó emberi bázist akar építeni a Holdon.
Borítókép: A New Glenn rakéta hatalmas robbanással semmisült meg (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!