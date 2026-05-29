Súlyos robbanás történt a Kennedy Űrközpontban, veszélyben a NASA Hold-projektje + videó

A Jeff Bezoshoz köthető űrtechnológiai vállalat hordozórakétája felrobbant egy teszt során. A cég a SpaceX-szel karöltve vesz részt a NASA Hold-programjában, ami a baleset miatt veszélybe került. Elon Musk közösségi oldalán reagált a történtekre.

2026. 05. 29. 22:42
A New Glenn rakéta hatalmas robbanással semmisült meg Forrás: AFP
A történtek közvetlen hatással lehetnek a NASA Hold-programjára, ami az állandó holdi jelenlét kiépítését tűzte ki célul, mivel a most megsérült rendszerek miatt a menetrend bizonytalanná vált. Elon Musk is megszólalt a történtek után. A SpaceX vezetője a balesetre mindössze annyit reagált: 

Sajnálatos. A rakéták problémásak.

Jared Isaacman, a NASA igazgatója az incidenst követően kiemelte, hogy nincsenek sérültek, minden alkalmazott jól van, ugyanakkor hangsúlyozta, vizsgálják a baleset lehetséges kihatását az Artemis Hold-programra, valamint a Hold-bázis kialakításának menetére.

Emberek a Holdon 2030-ra?

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Artemis II küldetés fél évszázad után először küldött embereket Hold körüli pályára. A küldetés egy lépéssel közelebb hozta a NASA célját, hogy emberek hosszabb ideig a Hold felszínén tartózkodjanak. Az amerikai űrügynökség 2030-ra állandó emberi bázist akar építeni a Holdon.

Borítókép: A New Glenn rakéta hatalmas robbanással semmisült meg (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
