Putyin egyértelműen fogalmazott: Moszkva nem akar uniós tárgyalót kinevezni

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő nemrég egyértelművé tette: Gerhard Schröder volt német kancellár nem lehet az Európai Unió közvetítője az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon. Az uniós diplomácia vezetője szerint Schröder túl szoros kapcsolatban áll az orosz állami energetikai vállalatokkal ahhoz, hogy hitelesen képviselhesse Európát.