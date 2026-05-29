Magyar Péter szerint felszabadultak az uniós források, Brüsszel szerint még csak a feltételekről állapodtak meg

Bár a magyar kormányfő történelmi sikerként könyvelte el a brüsszeli tárgyalásokat, az Európai Bizottság korántsem látja ilyen egyszerűnek a helyzetet. A Politicónak nyilatkozó tisztviselők szerint Magyarország még mindig messze áll attól, hogy megkapja a több milliárd eurós uniós forrásokat. A támogatások egy része végleg elveszett és a fennmaradó összeghez is hosszú út vezet majd.

2026. 05. 29. 19:45
Magyar Péter és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
Magyar Péter az Ursula von der Leyennel Brüsszelben tartott pénteki találkozóját áttörésként értékelte, azonban Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja a több milliárd eurós uniós forrást – írja a lap.

A mai találkozó alapján 16,4 milliárd euró szabadult fel

– mondta a magyar miniszterelnök újságíróknak a találkozó után, hozzátéve, hogy az eredmény jobb lett annál, mint amire számított. Az Európai Bizottság tisztviselői azonban óvatosabban fogalmaztak.

Nem állapodtunk meg a pénzek kifizetéséről

– mondta az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselője, aki kifejtette, hogy csupán egy kötelezettségvállalási listáról állapodtak meg, amelynek – augusztus 31-ig – történő teljesítése lehetővé tenné a források kifizetését. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az egyezséget még át kell ültetni Magyarország uniós helyreállítási tervének hivatalos módosításába. Ebben részletesen rögzíteni kell a szükséges reformokat, beruházásokat és végrehajtási határidőket ahhoz, hogy a jövőben bármilyen kifizetés megtörténhessen. Egy másik bizottsági tisztviselő kifejtette, hogy az elmúlt napokban a tárgyalófelek konkrét reformokról és beruházásokról egyeztettek, és azt is felmérték, hogy ezek reálisan végrehajthatók-e a határidő lejártáig.

Hosszú út vezet a 16,4 milliárd euróhoz

Az egyik lapnak nyilatkozó tisztviselő szerint Magyarország várhatóan a jövő héten nyújtja be hivatalosan módosított helyreállítási tervét, amely a következő fontos lépés az uniós pénzek tényleges megszerzéséhez. A javaslatot ezután jóvá kell hagynia az Európai Bizottságnak és az uniós tagállamoknak, Brüsszel pedig júliusban szeretné elfogadni azt. Amennyiben minden feltétel teljesül, a megállapodás akár 10 milliárd eurót is felszabadíthat az Európai Unió Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből (RRF), emellett további kohéziós és akadémiai szabadsághoz kapcsolódó források is érintettek, így a végösszeg akár 16,4 milliárd euróra nőhet.

A 16,4 milliárd eurós csomagból 10 milliárd euró az RRF-programból érkezne – ebből 6,5 milliárd euró támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel formájában –, emellett 2,2 milliárd euró kapcsolódik az akadémiai szabadság feltételeinek teljesítéséhez, továbbá 4,2 milliárd euró kohéziós forrás, amelyet a szegényebb régiók gazdaságának fellendítésére szánnak.

Borítókép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
