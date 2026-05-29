Magyar Péter szerint felszabadultak az uniós források, Brüsszel szerint még csak a feltételekről állapodtak meg

Magyar Péter az Ursula von der Leyennel Brüsszelben tartott pénteki találkozóját áttörésként értékelte, azonban Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja a több milliárd eurós uniós forrást – írja a lap.

A mai találkozó alapján 16,4 milliárd euró szabadult fel

– mondta a magyar miniszterelnök újságíróknak a találkozó után, hozzátéve, hogy az eredmény jobb lett annál, mint amire számított. Az Európai Bizottság tisztviselői azonban óvatosabban fogalmaztak.

Nem állapodtunk meg a pénzek kifizetéséről

– mondta az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselője, aki kifejtette, hogy csupán egy kötelezettségvállalási listáról állapodtak meg, amelynek – augusztus 31-ig – történő teljesítése lehetővé tenné a források kifizetését. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az egyezséget még át kell ültetni Magyarország uniós helyreállítási tervének hivatalos módosításába. Ebben részletesen rögzíteni kell a szükséges reformokat, beruházásokat és végrehajtási határidőket ahhoz, hogy a jövőben bármilyen kifizetés megtörténhessen. Egy másik bizottsági tisztviselő kifejtette, hogy az elmúlt napokban a tárgyalófelek konkrét reformokról és beruházásokról egyeztettek, és azt is felmérték, hogy ezek reálisan végrehajthatók-e a határidő lejártáig.