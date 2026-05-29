Megálljt parancsoltak a woke-őrületnek: állatorvosi rendelőkbe jártak kezelésre a magukat állatoknak képzelő fiatalok + videó

A Notícias ao Minuto portugál híroldal korábban megszólaltatott egy klinikai szakpszichológust is, aki szerint az állattal való azonosulás önmagában nem tekinthető pszichológiai problémának. Úgy vélte, ez csak akkor válhat szakmai szempontból jelentőssé, ha szenvedést, elszigetelődést vagy a mindennapi életben nehézségeket okoz.

A jelenség a 90-es években jelent meg, de mostanra csúcsra járatja a népszerűségét a TikTok, az Instagram és a YouTube, ahol főleg tinédzserek osztják meg állati identitásukkal kapcsolatos videóikat.

A Euro Weekly News szerint a barcelonai teriánustalálkozó több ezer érdeklődőt vonzott, a résztvevők többsége azonban nem tartozott a mozgalomhoz. Több spanyol városban meghiúsultak vagy lemondták a tervezett eseményeket, Bilbaóban és Córdobában pedig fenyegetések miatt maradtak el a találkozók – számolt be róla a Russpain. Az EUObserver elemzője szerint a mozgalom valójában egy viszonylag kis szubkultúra, amelyet a közösségi média és a politikai viták felnagyítottak.