woke-propagandaszubkultúraWOKE IDEOLÓGIAwokeizmusPortugáliaállatorvos

Megálljt parancsoltak a woke-őrületnek: állatorvosi rendelőkbe jártak kezelésre a magukat állatoknak képzelő fiatalok + videó

A portugál Állatorvosok Szövetségénél végleg betelt a pohár, és hivatalos közleményben húzták meg a határt. Az állatorvosok megelégelték a woke-őrületet, és megtagadták az önmagukat állatként azonosító emberek kezelését a rendelőkben. Bár az interneten terjedő ideológia miatt egyre több fiatal azonosítja magát kutyaként vagy macskaként – és követel magának állatorvosi ellátást –, a szakmai szövetség kimondta: aki állatnak képzeli magát, az a törvény szerint akkor is ember, az állatorvosi eszközök és gyógyszerek pedig kizárólag valódi állatoknak valók, nem a megvadult szubkultúráknak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 29. 18:17
Az állatorvosok megelégelték a woke-őrületet, és megtagadták az önmagukat állatként azonosító emberek kezelését Forrás: AFP
A Notícias ao Minuto portugál híroldal korábban megszólaltatott egy klinikai szakpszichológust is, aki szerint az állattal való azonosulás önmagában nem tekinthető pszichológiai problémának. Úgy vélte, ez csak akkor válhat szakmai szempontból jelentőssé, ha szenvedést, elszigetelődést vagy a mindennapi életben nehézségeket okoz.

A jelenség a 90-es években jelent meg, de mostanra csúcsra járatja a népszerűségét a TikTok, az Instagram és a YouTube, ahol főleg tinédzserek osztják meg állati identitásukkal kapcsolatos videóikat. 

A Euro Weekly News szerint a barcelonai teriánustalálkozó több ezer érdeklődőt vonzott, a résztvevők többsége azonban nem tartozott a mozgalomhoz. Több spanyol városban meghiúsultak vagy lemondták a tervezett eseményeket, Bilbaóban és Córdobában pedig fenyegetések miatt maradtak el a találkozók – számolt be róla a Russpain.  Az EUObserver elemzője szerint a mozgalom valójában egy viszonylag kis szubkultúra, amelyet a közösségi média és a politikai viták felnagyítottak. 

Apáti Bence: Szintet lépett a woke-őrület a Pride-on

Apáti Bence tavaly arról beszélt, hogy szerinte új szintre lépett a „woke-őrület” a Pride-on. A véleményvezér a rendezvényen készült felvételekre hivatkozva azt kifogásolta, hogy 

egyes résztvevők pórázban, szivárványos nyakörvben vagy akár szájkosárban jelentek meg. 

Példaként említett egy férfit, aki szájkosárban vonult fel, valamint olyan önazonosítási formákat is, amikor valaki kutyaként, macskaként vagy akár „transzfarkasként” határozza meg magát. Apáti szerint ezek a jelenségek azt mutatják, hogy a Pride egyre szélsőségesebb irányba mozdul el.

Borítókép: Macskának öltözött fiatal lány a barcelonai teriánustalálkozón (Fotó: AFP)

