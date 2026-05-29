Luis Enrique beleszeretett a Puskás Arénába, de a BL-döntő esélyeiről furcsa véleménye van

– Ha választani kellene, a Bayern München elleni 5-4-es meccsre voksolnék, már csak a győzelem miatt is, mint az idegenbeli 1-1-re. Ugyanakkor az összes meccsünkön nyújtott teljesítményünket szeretném látni. Domináltunk és szenvedtünk a Liverpool, a Chelsea és a Monaco ellen is. Egymás után döntőbe kerülni bármelyik csapatnak nehézséget jelentene – elemzett a PSG vezetőedzője, majd elárulta, hogy Achraf Hakimi jól van, játékra kész.

– Az edzéseket megpróbáltam úgy szervezni, hogy hangsúlyt helyezzek a pihenésre is. Az ellenfelet jól ismerjük, de apró dolgokat lehet mindig javítani, finomhangolni.

A döntő más műfaj. Egy ilyen gyönyörű stadionban, mint a Puskás Aréna szeretnénk élvezni a játékot, és a lehető legtöbbet kihozni belőle.

Három éve öröm nézni a játékunkat, egységes és sikeres csapatot alkotunk. Szombaton két bajnok csap össze, szeretnénk a legjobb arcunkat megmutatni – mondta Luis Enrique.