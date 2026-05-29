Luis Enrique beleszeretett a Puskás Arénába, de a BL-döntő esélyeiről furcsa véleménye van

Elsőként a címvédő Paris Saint-Germain tartotta meg hivatalos sajtótájékoztatóját Budapesten a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati döntője előtt. Az angol Arsenal ellen pályára lépő párizsiak vezetőedzője, Luis Enrique szerint nincs kimondottan esélyese a Puskás Arénában rendezendő mérkőzésnek. A PSG mestere azt a csapatát szeretné a pályán látni, amely szemre is tetszetős játékot nyújt évek óta. Szerinte a feszültséget is jól kell majd kezelniük Budapesten.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 29. 17:21
Luis Enrique BUDAPEST, HUNGARY - MAY 29: Luis Enrique, Head Coach of Paris Saint-Germain, looks on during the press conference one day ahead of the UEFA Champions League 2026 Final at Puskas Arena on May 29, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by George Woo
Luis Enrique egyáltalán nem bízza el magát a budapesti döntő előtt Fotó: George Wood - UEFA/UEFA via Getty Images Forrás: UEFA
– Ha választani kellene, a Bayern München elleni 5-4-es meccsre voksolnék, már csak a győzelem miatt is, mint az idegenbeli 1-1-re. Ugyanakkor az összes meccsünkön nyújtott teljesítményünket szeretném látni. Domináltunk és szenvedtünk a Liverpool, a Chelsea és a Monaco ellen is. Egymás után döntőbe kerülni bármelyik csapatnak nehézséget jelentene – elemzett a PSG vezetőedzője, majd elárulta, hogy Achraf Hakimi jól van, játékra kész.

– Az edzéseket megpróbáltam úgy szervezni, hogy hangsúlyt helyezzek a pihenésre is. Az ellenfelet jól ismerjük, de apró dolgokat lehet mindig javítani, finomhangolni. 

A döntő más műfaj. Egy ilyen gyönyörű stadionban, mint a Puskás Aréna szeretnénk élvezni a játékot, és a lehető legtöbbet kihozni belőle. 

Három éve öröm nézni a játékunkat, egységes és sikeres csapatot alkotunk. Szombaton két bajnok csap össze, szeretnénk a legjobb arcunkat megmutatni – mondta Luis Enrique.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

