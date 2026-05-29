Orbán Viktor: Mit adott el Magyar Péter a magyar érdekekből Brüsszelnek?

Egyebek mellett a migrációs paktumot is érintette a bizottság elnöke. „Aztán migrációs paktum. Itt is sokat dolgoztunk azzal kapcsolatban, hogy ezt a paktumot hogyan lehet bevezetni. Tudják, hogy ez a paktum hogyan néz ki, mi a struktúra mögötte, ugyanilyen feltételeket kell kialakítani az Európai Unióban mindenhol, tehát itt nagyon egyértelmű a cél a végrehajtásra, és ennek a célnak az eléréséért fogunk dolgozni a magyar kormánnyal” – fogalmazott Ursula von der Leyen a Magyar Péterrel közösen tartott sajtótájékoztatón.