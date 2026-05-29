Nem jár a HÉV a fővárosból kifele, mert egy utast a táskájánál fogva húzott maga mögött a szerelvény

Tájékoztatásuk szerint becsípte a HÉV ajtaja egy utas táskáját, majd a szerelvény néhány méteren át magával ragadta az utast a XXI. kerületben, a II. Rákóczi Ferenc út és a Károli Gáspár utca sarkánál.

Az utas nem került a szerelvény alá.

Beszámoltak arról is, a fővárosi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok dolgoznak a helyszínen, ahol szünetel a HÉV forgalma a fővárosból kifelé vezető oldalon.