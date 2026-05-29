Kiderült, Dembélé játszhat-e a BL-döntőn, Marquinhos azonban nem akart róla beszélni

Marquinhos jókedvű a budapesti BL-döntő előtt (Fotó: George Wood - UEFA/UEFA via Getty Images )

Marquinhos még éhesebb a sikerre

A párizsiak csapatkapitányának felvetették, hogy az Arsenal az első címére hajt, ahogy egy éve a PSG.

– Nagyon fontos, hogy a motiváció megmaradjon. Az izgalom a gyomrunkban. Ezért dolgoztunk. Mindent bele fogunk adni a pályán.

Ha egyszer megnyered, megízleled, újra meg akarod élni. Emlékszem, milyen ünneplés volt tavaly. Harcosok vagyunk. A szurkolóink rengeteget utaztak, hogy itt legyenek. Talán még éhesebbek vagyunk a sikerre.

Hiába kezdődik hamarosan a világbajnokság, nem lehet mérlegelni, arra vigyázni, hogy meg ne sérüljünk. Mindent bele kell adni, nem játszol minden évben BL-döntőt. Ugyanolyan érzelmesen viszonyulok idén is a fináléhoz. Emberek vagyunk. Ezek a nagy pillanatok, a nehéz meccsek. Kezelnünk kell a nyomást, a stresszt, a külső faktorokat – merült el a lelki háttérben a brazil hátvéd, aki az angol bajnok Arsenal nagy fegyverére is készült.

– Játszottunk velük az utóbbi években. Tudjuk, milyen nehéz ellenük sikeresnek lenni. Előre nem tudjuk, mi fog történni, ezért mindenre készülni kell. A Liverpool, a Bayern, a Chelsea mindegyik olyan csapat volt, amelyik ellen keményen kellett dolgoznunk és adaptálódnunk. Az ördög a részletekben rejlik. Természetesen a szabadrúgásokra, szögletekre is alaposan felkészültünk – mondta a Luis Erinquével jó barátságot ápoló Mikel Arteta csapata kapcsán Marquinhos.