Kiderült, Dembélé játszhat-e a BL-döntőn, Marquinhos azonban nem akart róla beszélni

Az aranylabdás Ousmane Dembélé játékra kész, vezérként szeretné győzelemhez segíteni a PSG-t az Arsenal ellen a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben. Az aranylabdás francia szélső elmondta, számára az egyéni elismerések másodlagosak. A párizsiak csapatkapitánya, Marquinhos nem szeretett volna senkit, így Dembélét sem kiemelni a címvédő csapatból. A brazil védő szerint ugyanolyan motiváltak, mint egy éve, amikor a francia klub első BL-címét megszerezték.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 29. 18:10
Dembélé BUDAPEST, HUNGARY - MAY 29: Ousmane Dembele of Paris Saint-Germain talks to the media during the press conference one day ahead of the UEFA Champions League 2026 Final at Puskas Arena on May 29, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by George Wood - U
Ousmane Dembélé is részt vett a PSG budapesti sajtótájékoztatóján Fotó: George Wood - UEFA/UEFA via Getty Images Forrás: UEFA
Marquinhos még éhesebb a sikerre

A párizsiak csapatkapitányának felvetették, hogy az Arsenal az első címére hajt, ahogy egy éve a PSG.

– Nagyon fontos, hogy a motiváció megmaradjon. Az izgalom a gyomrunkban. Ezért dolgoztunk. Mindent bele fogunk adni a pályán. 

Ha egyszer megnyered, megízleled, újra meg akarod élni. Emlékszem, milyen ünneplés volt tavaly. Harcosok vagyunk. A szurkolóink rengeteget utaztak, hogy itt legyenek. Talán még éhesebbek vagyunk a sikerre.

Hiába kezdődik hamarosan a világbajnokság, nem lehet mérlegelni, arra vigyázni, hogy meg ne sérüljünk. Mindent bele kell adni, nem játszol minden évben BL-döntőt. Ugyanolyan érzelmesen viszonyulok idén is a fináléhoz. Emberek vagyunk. Ezek a nagy pillanatok, a nehéz meccsek. Kezelnünk kell a nyomást, a stresszt, a külső faktorokat – merült el a lelki háttérben a brazil hátvéd, aki az angol bajnok Arsenal nagy fegyverére is készült.

– Játszottunk velük az utóbbi években. Tudjuk, milyen nehéz ellenük sikeresnek lenni. Előre nem tudjuk, mi fog történni, ezért mindenre készülni kell. A Liverpool, a Bayern, a Chelsea mindegyik olyan csapat volt, amelyik ellen keményen kellett dolgoznunk és adaptálódnunk. Az ördög a részletekben rejlik. Természetesen a szabadrúgásokra, szögletekre is alaposan felkészültünk – mondta a Luis Erinquével jó barátságot ápoló Mikel Arteta csapata kapcsán Marquinhos.

 

