Megszólalt a börtönből Till Tamás feltételezett gyilkosa: meglepő dolgokat állított

„Nagyon ritkán előfordult, hogy futólag találkoztam rabtársakkal. Akkor nagyon normálisak voltak velem” – tette hozzá.

Újra elvenné volt feleségét

F. János a beismerő vallomása előtt nem sokkal házasodott meg, házassága azonban időközben véget ért. Elmondása szerint a felesége néhány hete vált el tőle.

Elengedtem Ildikót, mert szeretem, és nem akarom, hogy a nevem miatt szenvedjen. Ha kiengednek, újra megkérem a kezét, és akkor még nagyobb esküvőt szeretnék

– mondta.

A férfi arról is beszélt, hogy számára elsősorban a családja jelenti a kapaszkodót. Vér szerinti édesanyjával nem tartja a kapcsolatot, mivel állítása szerint gyermekkorában intézetbe adta őt.

Till Tamás szüleinek jogi képviselője Lichy József szerint nem lehet kétség afelől, hogy F. János beismerő vallomása valós ismereteken alapult.

A vallomásban részletesen elhangzott, mi történt

– hangsúlyozta az ügyvéd.

Mint mondta, a gyászoló szülők pedig azt szeretnék, hogy a kisfiuk haláláért felelős személy megkapja méltó büntetését.

