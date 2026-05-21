till tamásvádlottgyilkosságrendőr

Petőfi Attiláék visszautasították a kényszervallatás vádját, a Till Tamás-ügy vádlottja újabb verzióval állt elő

Önként vallotta be a gyilkosságot, majd később kényszervallatásra hivatkozott – ezt állították a rendőrök és az ügyész a Till Tamás-ügy csütörtöki tárgyalásán. A vádlott közben újabb történettel állt elő a kisfiú haláláról.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 05. 21. 18:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A férfi bő egy héttel később újabb vallomást tett, mert beszélni akart motivációjáról. Ekkor elmondta azt, hogy a gyermekotthonban szexuális kizsákmányolás áldozata volt, és egy hirtelen ötlettől vezérelve szólította meg a gyilkosság helyszíne közelében kerékpározó fiút – közölte a tábornok.

A férfi csak azt követően hivatkozott arra, hogy kényszer, fenyegetés hatására tett beismerő vallomást, amikor az ügyészségi álláspont megváltozott, és úgy ítélték meg, a bűncselekmény nem évült el.

A nyomozást irányító, az ügyben kényszervallatással megvádolt másik két rendőr is határozottan kijelentette, semmilyen fenyegetés nem hangzott el a férfi meghallgatásai során. Így nyilatkozott az az ügyész is, aki a nyomozás felügyeletét látta el. Szavai szerint szó sem volt fenyegetésről, kényszerítésről, a férfi önállóan mondta el saját verzióját a történtekről, ezt követően nyomozói kérdésekre pontosított néhány részletet. Későbbi vallomásában még részletesebben beszámolt a gyilkosságról, majd a pszichológus szakértői vizsgálaton is megismételte azt.

A vádlott újabb történettel állt elő a kisfiú haláláról

Az ügyész hangsúlyozta, céljuk az igazság kiderítése volt, ezért nem is közölték a férfival, hogy álláspontjuk szerint elévült a bűncselekménye. Amikor azonban a férfi feltette azt a kérdést, hogy a vallomástétel után hazamehet-e, azt a választ kapta, hogy igen. Az ügyész ezt követően a bíróságon elmondta, az elévülés miatt nem lett volna lehetőség a férfi meggyanúsítására, ezért folytatódott a meghallgatása tanúként.

A tárgyaláson a tábornokkal kialakított bizalmi viszonyról a gyilkossággal megvádolt férfi is beszélt, azt is elismerve, hogy a beismerő vallomását követően tartotta a kapcsolatot Petőfi Attilával. 

A tárgyaláson újabb verziót adott elő a gyilkosságról, most azt állította, közúti balesetben sérült meg a fiú, de még legalább egy hétig élt utána.

A férfi egy bírói kérdésre már azt mondta, a vádindítvánnyal ellentétben a vezérőrnagy nem fenyegette kihallgatása során, ezt utóbb azzal egészítette ki, úgy érzi, a tábornok elárulta.

A férfit tanúkénti meghallgatásai során, majd az ellene április 29-én a Kecskeméti Törvényszéken a minősített emberölés miatt indult perben védőként is képviselő ügyvéd hangsúlyozta, a nyomozást irányító rendőrökkel és az ügyésszel együtt neki is az volt az álláspontja, hogy elévült az ügy.

Az ügyvéd közölte, jelenlétében nem hangzott el fenyegetés, ilyenről a vallomástétel napján ügyfele sem számolt be, a férfi a rendőrök előtt pedig önként ismerte be a gyilkosságot. 

A kihallgatás azonban álláspontja szerint felületesebb volt, mintha gyanúsítottként kérdezték volna. A jogász a következő napokból sem emlékszik konkrétan arra, hogy ügyfele beszélt volna arról, hogy fenyegetés hatására tett volna beismerő vallomást, és ilyenről a kihallgatáson részt vevő kollégája sem számolt be neki.

Borítókép: A vádlott, F. János (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Még egyszer a „rendszerváltásról”

Bayer Zsolt avatarja

A rendszerváltás, mint szólam, elsősorban a hajdani valódi rendszerváltókat gyalázza és teszi idézőjelbe az egész életüket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu