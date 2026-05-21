Petőfi Attiláék visszautasították a kényszervallatás vádját, a Till Tamás-ügy vádlottja újabb verzióval állt elő

A férfi bő egy héttel később újabb vallomást tett, mert beszélni akart motivációjáról. Ekkor elmondta azt, hogy a gyermekotthonban szexuális kizsákmányolás áldozata volt, és egy hirtelen ötlettől vezérelve szólította meg a gyilkosság helyszíne közelében kerékpározó fiút – közölte a tábornok.

A férfi csak azt követően hivatkozott arra, hogy kényszer, fenyegetés hatására tett beismerő vallomást, amikor az ügyészségi álláspont megváltozott, és úgy ítélték meg, a bűncselekmény nem évült el.

A nyomozást irányító, az ügyben kényszervallatással megvádolt másik két rendőr is határozottan kijelentette, semmilyen fenyegetés nem hangzott el a férfi meghallgatásai során. Így nyilatkozott az az ügyész is, aki a nyomozás felügyeletét látta el. Szavai szerint szó sem volt fenyegetésről, kényszerítésről, a férfi önállóan mondta el saját verzióját a történtekről, ezt követően nyomozói kérdésekre pontosított néhány részletet. Későbbi vallomásában még részletesebben beszámolt a gyilkosságról, majd a pszichológus szakértői vizsgálaton is megismételte azt.

A vádlott újabb történettel állt elő a kisfiú haláláról

Az ügyész hangsúlyozta, céljuk az igazság kiderítése volt, ezért nem is közölték a férfival, hogy álláspontjuk szerint elévült a bűncselekménye. Amikor azonban a férfi feltette azt a kérdést, hogy a vallomástétel után hazamehet-e, azt a választ kapta, hogy igen. Az ügyész ezt követően a bíróságon elmondta, az elévülés miatt nem lett volna lehetőség a férfi meggyanúsítására, ezért folytatódott a meghallgatása tanúként.

A tárgyaláson a tábornokkal kialakított bizalmi viszonyról a gyilkossággal megvádolt férfi is beszélt, azt is elismerve, hogy a beismerő vallomását követően tartotta a kapcsolatot Petőfi Attilával.

A tárgyaláson újabb verziót adott elő a gyilkosságról, most azt állította, közúti balesetben sérült meg a fiú, de még legalább egy hétig élt utána.

A férfi egy bírói kérdésre már azt mondta, a vádindítvánnyal ellentétben a vezérőrnagy nem fenyegette kihallgatása során, ezt utóbb azzal egészítette ki, úgy érzi, a tábornok elárulta.