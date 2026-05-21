Lex Orbán – valóban Thaiföldre, Belize-re akar Magyarország hasonlítani?

A Tisza alkotmánymódosítása nyolc évben maximálná a miniszterelnöki mandátumot, a szakértők szerint a javaslat egyértelműen Orbán Viktor visszatérésének megakadályozását célozza, ráadásul több jogi problémát is felvet. Kiszelly Zoltán szerint a kérdés az, hogy kire akarunk hasonlítani, Thaiföldre, Belize-re, vagy a nyugat-európai országokra, ahol a miniszterelnökre vonatkozóan nincs ilyen korlátozás.

Szabó István
2026. 05. 21. 17:25
A magyar Parlament épülete Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
A javaslat lényege, hogy egy személy legfeljebb nyolc évig tölthesse be a miniszterelnöki tisztséget. Az indítvány szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki megszakításokkal együtt már legalább nyolc évet töltött hivatalban 1990. május 2. után. A tervezet azt is kimondaná, hogy a miniszterelnök megbízatása automatikusan megszűnik, amint eléri a nyolcéves időtartamot.

A politikai reakciók alapján sokan úgy látják: a módosítás valójában személyre szabott jogalkotás, amely elsősorban Orbán Viktor jövőbeni visszatérésének megakadályozását célozza.

Jogászok is bírálták a szöveget

A beterjesztett módosítás komoly szakmai kritikákat váltott ki. Lattman Tamás közösségi oldalán élesen bírálta a javaslatot, és több gyakorlati problémára is rámutatott.

Felvetette például, hogy mi történik, ha a köztársasági elnök olyan személyt jelöl miniszterelnöknek, aki már kitöltötte a nyolc évet; mi történik egy konstruktív bizalmatlansági indítvány esetén; illetve mi történik akkor, ha egy hivatalban lévő miniszterelnök mandátuma közben éri el a nyolcéves határt.

A javaslatot Pokol Béla is kritizálta. Az egykori alkotmánybíró szerint a szövegezésből egyértelműen látszik, hogy a kezdeményezés Orbán Viktor politikai mozgásterének korlátozására irányul. Ugyanakkor arra is rámutatott: egy későbbi kétharmados parlamenti többség akár viszonylag egyszerűen módosíthatná vagy eltörölhetné a szabályozást.

Európában nincs, világszerte is nagyon ritka a miniszterelnöki cikluskorlát

A nemzetközi gyakorlat alapján a parlamentáris demokráciák többségében nincs alkotmányos korlátozás arra, hogy egy miniszterelnök hány cikluson át maradhat hivatalban.

Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója szerint a miniszterelnöki mandátum időbeli korlátozása idegen a parlamentáris demokráciák alkotmányos hagyományaitól, ezért a Tisza által kezdeményezett módosítás nem illeszkedik az európai jogállami modellekhez.

A szakértő rámutatott: Magyarország jelenlegi alaptörvénye sem ciklus-, sem időkorlátot nem állapít meg a miniszterelnöki tisztségre, mivel a parlamentáris rendszer lényege, hogy a kormányfő legitimációját az Országgyűlés bizalma adja. Hangsúlyozta, hogy ezekben a rendszerekben a demokratikus kontrollt nem mesterséges időkorlátok, hanem a választások, a parlamenti többség és a politikai támogatottság biztosítja.

Ifj. Lomnici Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi alkotmányjogi gyakorlatban rendkívül ritka a miniszterelnöki ciklusok jogi korlátozása. Míg az elnöki rendszerekben – például az Egyesült Államok esetében – megszokott a mandátumkorlát, addig a klasszikus európai parlamentáris demokráciákban nincs ilyen szabályozás.

Példaként említette Margaret Thatcher három ciklusát, Angela Merkel négy egymást követő mandátumát, valamint Jean-Claude Juncker csaknem két évtizedes kormányfői időszakát. Szerinte a Tisza javaslatához hasonló korlátozás inkább olyan országokban fordul elő, mint Thaiföld, Botswana vagy Belize.

Margaret Thatcher 1979. május 4-től 1990. november 28-ig volt az Egyesült Királyság miniszterelnöke, vagyis összesen 11 évig és 208 napig töltötte be a tisztséget (Fotó: AFP)

A nyugati demokráciákban a politikai támogatottság és a parlamenti többség dönti el, meddig maradhat hivatalban egy kormányfő. Hosszú ideig kormányzott például Margaret Thatcher, Tony Blair, Helmut Kohl vagy Angela Merkel is.

Anutin Charnvirakul thaiföldi miniszterelnök (Fotó: Bangkok Post/AFP/Chanat Katanyu)

A világon csupán néhány államban létezik valódi miniszterelnöki mandátumkorlát. Thaiföld például két négyéves ciklusban maximálja a miniszterelnöki hivatalt, míg Belize három parlamenti ciklust engedélyez. Mongólia esetében a miniszterelnök egyetlen négyéves ciklust tölthet be. Izrael sajátos szabályt alkalmaz: hét év után a miniszterelnöknek ki kell hagynia egy ciklust ahhoz, hogy újra hivatalba kerülhessen.

A parlamentáris demokráciákban a cikluskorlát hiányának oka, hogy ezekben az országokban maga a parlamenti többség és a választási rendszer szolgál demokratikus kontrollként. 

Több nemzetközi elemzés és szakmai vita is arra mutat rá, hogy a miniszterelnöki időkorlátot sok helyen feleslegesnek vagy akár antidemokratikusnak tartják, mivel végső soron a választók döntik el, kit akarnak hatalomban tartani.

„Félnek Orbán Viktor visszatérésétől”

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója lapunknak úgy fogalmazott: a Tisza és Magyar Péter attól tarthat, hogy Orbán Viktor a nemzetközi példákhoz hasonlóan ismét visszatérhet a politika élvonalába.

Az látszik, hogy fél attól Magyar Péter és a Tisza, hogy Orbán Viktor visszatérhet, ahogy Donald Trump vagy Silvio Berlusconi is visszatért, és ezt akarják megakadályozni. Ez nem megszokott megoldás a parlamentáris rendszerekben. Az ilyen korlátozás inkább az elnöki rendszerekre jellemző

– hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.

Outgoing Hungarian Prime Minister Viktor Orban arrives at the Presidential Sandor Palace in Budapest on April 15, 2026 to meet with Hungary's President three days after general elections in Hungary. (Photo by Ferenc ISZA / AFP)
Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök 2026. április 15-én (Fotó: AFP/Isza Ferenc)

A szakértő szerint felmerül a kérdés, hogy Magyarország melyik modellt kívánja követni.

Feltehetjük a kérdést, hogy kire akarunk hasonlítani, Thaiföldre, Belize-re, vagy a nyugat-európai országokra, ahol a miniszterelnökre vonatkozóan nincs ilyen korlátozás

– hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.

Lex Orbán, a személyre szabott törvényhozás, visszamenőlegesen

Kiszelly Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy a javaslat visszamenőlegesen számolná a korábbi miniszterelnöki ciklusokat, ami alkotmányossági kérdéseket vethet fel.

Azt ígérték, hogy ilyen nem lesz, és már az első törvények között ezzel kezdik, nem is szólva a visszamenőleges hatályú törvényalkotásról. Ez nem biztos, hogy átmegy az alkotmánybíróságon

– hívta fel a figyelmet rá Kiszelly Zoltán, aki arról is beszélt, hogy ez azért is furcsa, mert Magyar Péter és sógora, – a módosítás beterjesztője –, Melléthei-Barna Márton is jogászok, miközben a szöveg több ponton is komoly értelmezési problémákat tartalmazhat, összegezte.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
