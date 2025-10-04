  • Magyar Nemzet
Orbán Viktor: Magyarországon parlamentáris demokrácia van, számos kérdésben nem a kormány dönt

Minden választás után feszültség van – fogalmazott a miniszterelnök, aki a Heteknek adott interjúban arról is beszélt, hogy a magyar rendszer parlamentáris rendszer, számos kérdésben nem a kormány dönt, hanem az Országgyűlés.

2025. 10. 04. 14:47
Fotó: MTI/Máthé Zoltán Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI/Máthé Zoltán Fotó: Máthé Zoltán
Minden kormányváltás feszültséggel jár – fogalmazott Orbán Viktor a Heteknek adott szombati interjúban, ahol arról is kérdezték a miniszterelnököt, hogy miként lehet elkerülni a társadalmi feszültségeket, és kordában tartani a közhangulatot. A kormányfő közölte, a politikai küzdőtérben küzdeni kell, nem panaszkodni. 

– 16 évig vezettem az ellenzéket, ismerem az érem másik oldalát is,

 ilyet rajtam kívül senki nem csinált – tudatta. Hangsúlyozta, a magyar rendszer parlamentáris rendszer, a parlamentben kell dönteni számos kérdésben. 

– De nem a kormány dönt, hanem az Országgyűlés. Így például az ügyészségi kérdések is a parlament alá tartoznak, nem a kormányzat alá.

Nem úgy, mint például Németországban, ahol a kormány utasíthatja az ügyészséget. Magyarország az alkotmányos jogkörök szétosztásában különleges, jól működő – mondta.

Hozzátette, a kormányzati cselekvőképességnek az elmúlt 15 évben az előnyeit élvezte. 

– Ma nem a túlhatalom a veszély, hanem a gyengeség.

 A németek a migrációt nem tudták megfékezni, a versenyképességet nem tudták fenntartani – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor kifejtette: minden választás után feszültség van. Ő adott is már át hatalmat, meg vett is már át. Azt is kezelték. – Még a kormánygyőzelem is feszültséggel jár – mondta.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

