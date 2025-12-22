Darts-vb: kiesett az önjelölt világbajnok, ellenfele kigúnyolta a bírót

James Wade éveken át a világ egyik legjobb dartsjátékosa volt. A balkezes angol 2007 és 2012 között minden évet a top 3-ban zárt a világranglistán, azonban a darts-vb soha nem akart neki összejönni. Három elődöntő (2009, 2012, 2013) szép lassan elkezdett visszaesni, de továbbra is a tágabb értelemben vett élmezőny tagja maradt. Wade a 2022-es tornán a negyedik vb-elődöntőjét is elveszítette, a következő három kiírás során pedig rögtön az első meccsén kikapott. Ezt a sorozatot idén végre megszakította, a második fordulóban pedig a villámgyors dobásairól híres Ricky Evans várt rá.
Wade hetedik kiemeltként várta a világbajnokságot, s fogadkozott, hogy végre megszerzi a vb-címet.
Dráma és balhé Wade és Evans meccsén
Ehhez képest Evans ellen folyamatosan kapaszkodnia kellett, a fiatalabb angol játékos nyerte az első, majd a harmadik játszmát is, de Wade mindkétszer egyenlíteni tudott.
A döntő szettben aztán Evans meccsnyilakhoz jutott, de egymás után hatszor is elvétette a duplát, amellyel a harmadik fordulóba dobhatta volna magát.
A következő legben Evans a bíróval is összetűzésbe került: Charlie Corstorphine az egyik dobását elvette szabálytalan, alsó dobómozdulat miatt. Evans a következő próbálkozásra megdobta a kiszállót, majd gúnyosan odamutatott a játékvezetőnek.
Wade a dráma közepette sem tudott igazán közel kerülni a továbbjutáshoz, Evans pedig végül 6:4-re megnyerte a döntő játszmát, és bejutott a harmadik fordulóba.
Darts-vb: a bíró a meccs után is megkapta a magáét
Ricky Evans a meccs után elismerte, hogy talán nem volt igaza a kérdéses dobásnál, de mindeközben gúnyt űzött a játékvezető nevéből.
– Abban a pillanatban arra gondoltam: Charlie, ha ki tudnám betűzni a családnevedet... – mondta Evans, ugyanakkor hozzátette: ha kiesett volna, nem a játékvezetőn verte volna el a port.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!