Darts-vb: kiesett az önjelölt világbajnok, ellenfele kigúnyolta a bírót

Zsinórban negyedszer is már a második forduló jelentette a végállomást a darts-vb korábbi négyszeres elődöntősének, James Wade-nek. Az idén hetedik kiemelt angol játékost ezúttal honfitársa, Ricky Evans győzte le. Evans a döntő szettben hat meccsnyilat is eltékozolt, majd összeveszett a bíróval, mégis nyert, Wade pedig hiába fogadkozott a torna előtt, hogy végre ő lesz a darts-vb győztese.

2025. 12. 22. 19:54
Ricky Evans bejutott a darts-vb harmadik fordulójába, az esélyesebb James Wade ellen nyert drámai meccset Fotó: NorthFoto/PA Wire/Mike Egerton
James Wade éveken át a világ egyik legjobb dartsjátékosa volt. A balkezes angol 2007 és 2012 között minden évet a top 3-ban zárt a világranglistán, azonban a darts-vb soha nem akart neki összejönni. Három elődöntő (2009, 2012, 2013) szép lassan elkezdett visszaesni, de továbbra is a tágabb értelemben vett élmezőny tagja maradt. Wade a 2022-es tornán a negyedik vb-elődöntőjét is elveszítette, a következő három kiírás során pedig rögtön az első meccsén kikapott. Ezt a sorozatot idén végre megszakította, a második fordulóban pedig a villámgyors dobásairól híres Ricky Evans várt rá.

James Wade ezúttal sem lesz a darts-vb győztese, a 2026-os tornán Ricky Evans győzte le
James Wade ezúttal sem lesz a darts-vb győztese, a 2026-os tornán Ricky Evans győzte le (Fotó: Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Ian Stephen)

Wade hetedik kiemeltként várta a világbajnokságot, s fogadkozott, hogy végre megszerzi a vb-címet.

Dráma és balhé Wade és Evans meccsén

Ehhez képest Evans ellen folyamatosan kapaszkodnia kellett, a fiatalabb angol játékos nyerte az első, majd a harmadik játszmát is, de Wade mindkétszer egyenlíteni tudott.

A döntő szettben aztán Evans meccsnyilakhoz jutott, de egymás után hatszor is elvétette a duplát, amellyel a harmadik fordulóba dobhatta volna magát.

A következő legben Evans a bíróval is összetűzésbe került: Charlie Corstorphine az egyik dobását elvette szabálytalan, alsó dobómozdulat miatt. Evans a következő próbálkozásra megdobta a kiszállót, majd gúnyosan odamutatott a játékvezetőnek.

Wade a dráma közepette sem tudott igazán közel kerülni a továbbjutáshoz, Evans pedig végül 6:4-re megnyerte a döntő játszmát, és bejutott a harmadik fordulóba.

Darts-vb: a bíró a meccs után is megkapta a magáét

Ricky Evans a meccs után elismerte, hogy talán nem volt igaza a kérdéses dobásnál, de mindeközben gúnyt űzött a játékvezető nevéből.

– Abban a pillanatban arra gondoltam: Charlie, ha ki tudnám betűzni a családnevedet... – mondta Evans, ugyanakkor hozzátette: ha kiesett volna, nem a játékvezetőn verte volna el a port.

A darts-vb másik három hétfő délutáni meccse simábban alakult, s egyiken sem kiemelt jutott a harmadik fordulóba – igaz, két párosításra nem is jutott kiemelt játékos az első fordulóbeli meglepetés után.

Darts-vb, 2. forduló

  • Darren Beveridge (skót, 90,66-os átlag)–Madars Razma (lett, 97,10) 1-3
  • Wessel Nijman (holland, 31., 91,96)–Gabriel Clemens (német, 89,86) 0-3
  • David Munyua (kenyai, 83,60)–Kevin Doets (holland, 90,12) 0-3
  • James Wade (angol, 7., 92,51)–Ricky Evans (angol, 88,19) 2-3

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Bayer Zsolt
idezojelektüntető

Csak hogy világos legyen!

Bayer Zsolt avatarja

Na, akkor itt a lényeg, tömören, világosan, érthetően! Deák Dániel foglalja össze, aki nem érti, azon nehéz segíteni.

