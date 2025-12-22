Darts-vb: kiesett az önjelölt világbajnok, ellenfele kigúnyolta a bírót

James Wade éveken át a világ egyik legjobb dartsjátékosa volt. A balkezes angol 2007 és 2012 között minden évet a top 3-ban zárt a világranglistán, azonban a darts-vb soha nem akart neki összejönni. Három elődöntő (2009, 2012, 2013) szép lassan elkezdett visszaesni, de továbbra is a tágabb értelemben vett élmezőny tagja maradt. Wade a 2022-es tornán a negyedik vb-elődöntőjét is elveszítette, a következő három kiírás során pedig rögtön az első meccsén kikapott. Ezt a sorozatot idén végre megszakította, a második fordulóban pedig a villámgyors dobásairól híres Ricky Evans várt rá.

James Wade ezúttal sem lesz a darts-vb győztese, a 2026-os tornán Ricky Evans győzte le (Fotó: Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Ian Stephen)

Wade hetedik kiemeltként várta a világbajnokságot, s fogadkozott, hogy végre megszerzi a vb-címet.

Dráma és balhé Wade és Evans meccsén

Ehhez képest Evans ellen folyamatosan kapaszkodnia kellett, a fiatalabb angol játékos nyerte az első, majd a harmadik játszmát is, de Wade mindkétszer egyenlíteni tudott.

A döntő szettben aztán Evans meccsnyilakhoz jutott, de egymás után hatszor is elvétette a duplát, amellyel a harmadik fordulóba dobhatta volna magát.

EVANS BLOWS SIX DARTS AT 63!!!



It is an absolute mess from Ricky Evans as he blows the chance to win, and James Wade forces the tie-break.



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R2 pic.twitter.com/GYoMFWmsqE — PDC Darts (@OfficialPDC) December 22, 2025

A következő legben Evans a bíróval is összetűzésbe került: Charlie Corstorphine az egyik dobását elvette szabálytalan, alsó dobómozdulat miatt. Evans a következő próbálkozásra megdobta a kiszállót, majd gúnyosan odamutatott a játékvezetőnek.

NEEDLE WITH THE REF 😤



Ricky Evans penalised for an illegal throw and leaves 5...



He then returns, and gives referee Charlie Corstorphine a bit as he pins it 👀



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R2 pic.twitter.com/hRhbvyGkXn — PDC Darts (@OfficialPDC) December 22, 2025

Wade a dráma közepette sem tudott igazán közel kerülni a továbbjutáshoz, Evans pedig végül 6:4-re megnyerte a döntő játszmát, és bejutott a harmadik fordulóba.

Darts-vb: a bíró a meccs után is megkapta a magáét

Ricky Evans a meccs után elismerte, hogy talán nem volt igaza a kérdéses dobásnál, de mindeközben gúnyt űzött a játékvezető nevéből.

– Abban a pillanatban arra gondoltam: Charlie, ha ki tudnám betűzni a családnevedet... – mondta Evans, ugyanakkor hozzátette: ha kiesett volna, nem a játékvezetőn verte volna el a port.