Orbán Viktor: Kaposvár után ma Egerben folytatjuk az országjárást + videó

– Tegnap Kaposváron is megmutattuk, hogy mi vagyunk többen – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor.
A miniszterelnök hozzátette: ma 18 órakor folytatja az országjárást Egerben, a Dobó téren.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a miniszterelnök országjárásának első helyszíne volt Kaposvár, a fórum kiemelkedő sikert hozott, megtöltötték a támogatók a város főterét.
Orbán Viktor következő állomása Eger , ahol a Dobó István téren kedden 18 órától várják a szimpatizánsokat.
Az országjárás a következő napokban további helyszíneken folytatódik:
- Március 18-án 18 órakor Dunaújváros, Dózsa György tér
- Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér
- Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér
- Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt.
