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Másodpercekre volt a Fradi a Bajnokok Ligája-győzelemtől, Gurisatti 7 gólt lőtt

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A Ferencváros női vízilabdacsapata ezüstérmes lett a Bajnokok Ligájában. A magyar bajnok fordulatos mérkőzésen 14-14-es döntetlenre végzett az Olympiakosz Pireusszal úgy, hogy az utolsó negyedben két góllal is vezetett. Kurucz-Gurisatti Gréta hét gólt szerzett. Az ötméterespárbajban az első három Fradi-játékos lövését is kivédte a görögök cserekapusa, s 3-0-ra megnyerte a szétlövést az athéni együttes. Az FTC 2017-ben alapított női szakosztálya rövid története legjobb nemzetközi szereplését produkálta.

P.Fülöp Gábor
2026. 06. 12. 22:35
Fradi
Matajsz Márk és a Fradi közel volt a végső sikerhez Fotó: Facebook/FTC vízilabda
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Fradi
Kurucz-Gurisatti Gréta volt a Fradi vezére a BL-döntőben Fotó: Facebook/FTC vízilabda

Közel volt a győzelem

A magyar válogatottból régóta mellőzött Gurisatti Gréta büntetőből a hetedik gólját is megszerezte az utolsó felvonás elején, először járt kettővel előrébb a Ferencváros (12-10). Nem adták fel a görögök, egyenlítettek, csakhogy Keszthelyi Rita visszavette a vezetést a magyar együttesnek, az addig minden lövését elrontó Beatriz Ortiz végre beköszönt, a félidőben beállt Kiss Alexandra többször is védett (14-12). 

Szűk másfél perccel a vége előtt Andrews az ötödik gólját is belőtte, emberelőnyből 13 másodperccel a vége előtt Stefania Santa bebirkózta az egyenlítő találatot (14-14). Kockáztatott Matajsz Márk, lehozta a kapust, hét a hat ellen támadott a Fradi, Plevritou lövését azonban blokkolták. 

Fradi
Kiss Alexandra ezúttal nem lett hős Fotó: Facebook/FTC vízilabda

Senki nem lőtte be

Ahogy az elődöntőben, a döntőben is jöhetett az ötméterespárbaj. Az FTC-ben a két napja hőssé vált Kiss Alexandra, az Olympiakoszban a cserekapus, Brit van den Dobbelsteen kezdett, s ő lett a nyerőember. 

Beatriz Ortiz, Szilágyi Dorottya és Eleftheria Plevritou lövését is védte a holland, Tricha ugyan a kapufát találta el, de Christina Shiouti lezárta a párharcot, a negyedik magyar már nem is lőhetett, 3-0-ra nyerte a szétlövést az athéni együttes.

A Ferencváros ezüstérmes lett a Bajnokok Ligájában. A 2017-ben alapított női vízilabda-szakosztály rövid története legjobb nemzetközi szereplését produkálta.

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