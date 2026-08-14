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Az ügyészség visszaadta a Fidesz szervereit, de nem használhatják

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Büntetőjogi lépéseket fontol a Fidesz a felháborító hatalmi visszaélés miatt.

Baranyai Gábor
2026. 08. 14. 17:03
A Telekom Asztalos Sándor utcai adatközpontjában zajlott az ügyészségi intézkedés Fotó: Mirkó István
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Havasi Bertalan akkor azt mondta, 

az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. 

Egyetlen demokratikus országban sem történhetne meg, hogy egy párt teljes adatbázisát lefoglalja az ellenfél által irányított állami szerv

 – szögezte le Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a szerverek lefoglalását követő sajtótájékoztatóján.

A főügyészség június 25-én közölte, hogy a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indított nyomozást az ügyben.

A megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott.

A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat embert őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A Kecskeméti Törvényszék hat gyanúsítottat letartóztatott harminc napra. 

Közöttük volt Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnöke, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatója, valamint az NKTK kabinetvezetője és az ideiglenes kollégium két, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium által delegált tagja.

 

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A mai liberalizmus – klasszikus, szabadelvű elődeivel szemben – övön aluli módszerekkel dolgozik: erőnek erejével próbál befolyásolni hitet, lelket, tudatot.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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