gajdos lászlóausztriakormánykelemen ágnesMagyar Péter

Németországban már volt, aki belebukott abba, hogy vészhelyzet alatt nyaralt

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Újabb kínos részlet derült ki Kelemen Ágnes ausztriai útjáról: az osztrák szaktárca szerint a vízügyi államtitkárral mindössze telefonon egyeztettek, személyes tárgyalás nem történt. A Tisza-kormány korábbi magyarázatai így egyre több sebből véreznek, miközben Gajdos László tárcája egy téves e-mailre hivatkozva továbbra sem válaszol arra, miért kellett az államtitkárnak éppen a súlyos aszály idején Ausztriába utaznia.

Gábor Márton
2026. 08. 14. 13:27
Fotó: Ladóczki Balázs
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Vagyis a történetnek immár több változata is van. Gajdos László szerint ő küldte ki az államtitkárt, Magyar Péter szerint viszont ő maga adott utasítást az útra.

 Az osztrák szaktárca közlése pedig most azt támasztja alá, hogy személyes tárgyalásra nem került sor.

Mindez azért különösen fontos, mert a kormány hetek óta határozottan tagadja, hogy Kelemen Ágnes az aszályhelyzet kellős közepén szabadságát töltötte volna. A kérdés tehát már nem pusztán az, hogy miért utazott Ausztriába az államtitkár, hanem az is, hogy a kormány vezető politikusai pontosan milyen információk alapján adtak magyarázatot az útra.

Egy téves e-mail lett az új magyarázat

A Magyar Nemzet kérdéseket küldött a miniszterelnöknek és a Gajdos László vezette tárcának is az osztrák válasz kapcsán. A minisztérium érdemi reakció helyett Gajdos László korábbi Facebook-bejegyzését ajánlotta a figyelmünkbe. A miniszter ebben lényegében megismételte korábbi érvelését, miközben egy téves titkárnői e-mailre hivatkozott. A bejegyzésben ugyanakkor nem adott világos választ arra a konkrét kérdésre, amelyet az osztrák szaktárca közlése vetett fel: 

ha személyes tárgyalás nem történt, akkor pontosan kivel, mikor és milyen formában zajlott az a hivatalos egyeztetés, amelyre a kormány az államtitkár ausztriai útjának igazolásaként hivatkozik.

Gajdos László ráadásul a bejegyzést Bóka Jánosnak címezte, és hosszasan sorolta, szerinte milyen mulasztások történtek a vízügy területén az előző kormány időszakában. A jelenlegi ügy szempontjából azonban ezek nem válaszolják meg azt az alapvető kérdést, hogy mi történt Kelemen Ágnes ausztriai útján.

Egyre több a kérdőjel

Az ügyben különösen figyelemre méltó, hogy a Tisza-kormány kommunikációja az elmúlt hetekben többször változott.

Amikor Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő augusztus elején több, egymástól független forrás alapján arról írt, hogy Kelemen Ágnes külföldön nyaral, Gajdos László határozottan visszautasította a felvetést. A miniszter azt állította, hogy az államtitkár ugyan Ausztriába utazott, de nem pihenni ment, hanem a vízügyi helyzet miatt.

Később Magyar Péter is a hivatalos út verzióját erősítette meg, ám már eltérő részletekkel. Most pedig az osztrák fél közlése szerint személyes találkozó nem történt.

A kormány tehát egyre nehezebb helyzetben van, ha hitelesen akarja megmagyarázni, miért volt szükség Kelemen Ágnes ausztriai útjára az aszályhelyzet kellős közepén, és pontosan milyen hivatalos feladatot végzett ott.

Az Anne Spiegel-ügy intő példa lehet

Az eset felidézi Anne Spiegel német politikus néhány évvel ezelőtti botrányát. A zöldpárti politikus 2021-ben Rajna-vidék-Pfalz környezetvédelmi minisztere volt, amikor az Ahr folyó pusztító áradása 186 ember életét követelte.

Miközben a katasztrófa után emberek eltűnteket kerestek, családok gyászoltak, és sokan a romok alól próbálták megmenteni megmaradt értékeiket, Spiegel négyhetes franciaországi nyaralását töltötte. Később azzal védekezett, hogy családjának szüksége volt a hosszabb pihenésre.

A botrányt tovább súlyosbította, hogy Spiegel korábban azt állította: részt vett a tartományi kormány ülésein. Később azonban elismerte, hogy hiba volt nem jelen lenni ezeken a megbeszéléseken, és bocsánatot kért.

A politikus végül lemondott a szövetségi családügyi miniszteri tisztségről.

Az ügy különösen akkor vált súlyossá, amikor nyilvánosságra kerültek azok az üzenetek, amelyeket Spiegel a katasztrófa éjszakáján küldött munkatársainak. A beszélgetésekből az derült ki, hogy a politikus számára a saját nyilvános megítélése és a felelősség elhárítása is komoly szempont volt.

Tilos szabadágra menni 

A történet annak fényében is különösen pikán, hogy Magyar Péter korábban maga rendelkezett a nyári szabadságolások korlátozásáról. A miniszterelnök a kormányzati működés folyamatosságára hivatkozva azt várta el, hogy a kabinet tagjai és a vezető tisztségviselők a nyári időszakban is rendelkezésre álljanak. 

Ehhez képest éppen az egyik legfontosabb válságterületért felelős államtitkár ausztriai útjának körülményei váltak kérdésessé.

Mindez azért is kínos a kormányfő számára, mert Magyar Péter később maga állt elő azzal a magyarázattal, hogy Kelemen Ágnes az ő kérésére utazott Ausztriába hivatalos ügyben. Ha valóban így történt, az újabb kérdéseket vet fel az út időzítésével, céljával és lebonyolításával kapcsolatban. Ha viszont az államtitkár nem hivatalos tárgyaláson vett részt, akkor az a kérdés, miként egyeztethető össze az út a miniszterelnök által korábban meghirdetett nyári szabadságolási tilalommal.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

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