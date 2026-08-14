Németországban már volt, aki belebukott abba, hogy vészhelyzet alatt nyaralt

Vagyis a történetnek immár több változata is van. Gajdos László szerint ő küldte ki az államtitkárt, Magyar Péter szerint viszont ő maga adott utasítást az útra.
Az osztrák szaktárca közlése pedig most azt támasztja alá, hogy személyes tárgyalásra nem került sor.
Mindez azért különösen fontos, mert a kormány hetek óta határozottan tagadja, hogy Kelemen Ágnes az aszályhelyzet kellős közepén szabadságát töltötte volna. A kérdés tehát már nem pusztán az, hogy miért utazott Ausztriába az államtitkár, hanem az is, hogy a kormány vezető politikusai pontosan milyen információk alapján adtak magyarázatot az útra.
Egy téves e-mail lett az új magyarázat
A Magyar Nemzet kérdéseket küldött a miniszterelnöknek és a Gajdos László vezette tárcának is az osztrák válasz kapcsán. A minisztérium érdemi reakció helyett Gajdos László korábbi Facebook-bejegyzését ajánlotta a figyelmünkbe. A miniszter ebben lényegében megismételte korábbi érvelését, miközben egy téves titkárnői e-mailre hivatkozott. A bejegyzésben ugyanakkor nem adott világos választ arra a konkrét kérdésre, amelyet az osztrák szaktárca közlése vetett fel:
ha személyes tárgyalás nem történt, akkor pontosan kivel, mikor és milyen formában zajlott az a hivatalos egyeztetés, amelyre a kormány az államtitkár ausztriai útjának igazolásaként hivatkozik.
Gajdos László ráadásul a bejegyzést Bóka Jánosnak címezte, és hosszasan sorolta, szerinte milyen mulasztások történtek a vízügy területén az előző kormány időszakában. A jelenlegi ügy szempontjából azonban ezek nem válaszolják meg azt az alapvető kérdést, hogy mi történt Kelemen Ágnes ausztriai útján.
Egyre több a kérdőjel
Az ügyben különösen figyelemre méltó, hogy a Tisza-kormány kommunikációja az elmúlt hetekben többször változott.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!