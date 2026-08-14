Összeomlott a Tisza magyarázata, az osztrákok buktatták le a kormányt Kelemen Ágnes ügyében

Takács Péter is új videóval jelentkezett, melyhez azt írta, hogy az osztrák kormány cáfolata zárójelbe teszi az egész tiszás mesét.

Ezzel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a miniszterelnöknek és a Gajdos László vezette tárcának. Utóbbi helyről az élő környezetért felelős miniszter Facebook-bejegyzését ajánlották figyelmünkbe, amelyben Gajdos gyakorlatilag a korábbi állításait fogalmazta újra.