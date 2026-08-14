gajdos lászlótakács péterkelemen ágnesMagyar Péter

Összeomlott a Tisza magyarázata, az osztrákok buktatták le a kormányt Kelemen Ágnes ügyében

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Újabb fordulatot vett Kelemen Ágnes ausztriai útjának ügye: az osztrák szaktárca közlése szerint a vízügyi államtitkárral csak telefonon egyeztettek, személyes tárgyalásra nem került sor. A válasz azért különösen kellemetlen a Tisza-kormánynak, mert Gajdos László miniszter és Magyar Péter miniszterelnök is azzal magyarázta Kelemen külföldi tartózkodását, hogy az aszályhelyzet miatt hivatalos úton járt Ausztriában. Az államtitkár szabadságolásáról szóló híreket a kormány hetek óta tagadja.

Kárpáti András
2026. 08. 14. 9:27
Forrás: Facebook
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Takács Péter is új videóval jelentkezett, melyhez azt írta, hogy az osztrák kormány cáfolata zárójelbe teszi az egész tiszás mesét.

 Ezzel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a miniszterelnöknek és a Gajdos László vezette tárcának. Utóbbi helyről az élő környezetért felelős miniszter Facebook-bejegyzését ajánlották figyelmünkbe, amelyben Gajdos gyakorlatilag a korábbi állításait fogalmazta újra. 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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