A Fradi ellen nagy találkozásra készül Mohamed Szalah a nemzetközi sportlap szerint

Azt is kiemelik, hogy az egyik legemlékezetesebb közös mérkőzésüket 2021 októberében játszották. A Liverpool Manchester United ellen, az Old Traffordon aratott emlékezetes, 5-0-s győzelme során Szalah készítette elő Keita vezető gólját, majd a középpályás gólpasszal szolgálta ki az egyiptomit, aki azon a délutánon háromszor is betalált.

Naby Keita az akadály Szalah útjában?

Keita 2025 januárjában került a Fradiba. A beinsports.com szerintő most ő lehet az akadály Szalah európai útjában.

Évekkel azután, hogy még egy öltözőn osztoztak az Anfielden, ismét találkoznak az európai kupaporondon. Ezúttal azonban már nem ugyanazért a célért küzdenek. Mohamed Szalah a Trabzonsport szeretné bevezetni az Európa-liga alapszakaszába. Naby Keita pedig az egyik akadály lesz az útjában

– jelentette ki a nemzetközi lap.