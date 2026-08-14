FradiEurópa-liga-selejtezőTrabzonsporMohamed Szalah

A Fradi ellen nagy találkozásra készül Mohamed Szalah a nemzetközi sportlap szerint

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Bejutott az Európa-liga selejtezőjének rájátszásába a Ferencváros, így Borbély Balázs csapata a jövő héten már a főtáblára jutásért küzd a Trabzonspor ellen. A török klub nemrég Mohamed Szalah leigazolásával került a reflektorfénybe, a Liverpool távozó világklasszisa így most a Fradi ellen készülhet. És egy nagy találkozásra is Naby Keitával, aki most akadály lehet Szalah útjában.

Szalay Attila
2026. 08. 14. 8:14
Lengyelországi továbbjutásával eldőlt, hogy a Fradi Mohamed Szalah új klubja ellen játszik az Európa-ligában Fotó: NURGUL GUNAYDIN Forrás: AFP
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Azt is kiemelik, hogy az egyik legemlékezetesebb közös mérkőzésüket 2021 októberében játszották. A Liverpool Manchester United ellen, az Old Traffordon aratott emlékezetes, 5-0-s győzelme során Szalah készítette elő Keita vezető gólját, majd a középpályás gólpasszal szolgálta ki az egyiptomit, aki azon a délutánon háromszor is betalált.

Naby Keita az akadály Szalah útjában?

Keita 2025 januárjában került a Fradiba. A beinsports.com szerintő most ő lehet az akadály Szalah európai útjában.

Évekkel azután, hogy még egy öltözőn osztoztak az Anfielden, ismét találkoznak az európai kupaporondon. Ezúttal azonban már nem ugyanazért a célért küzdenek. Mohamed Szalah a Trabzonsport szeretné bevezetni az Európa-liga alapszakaszába. Naby Keita pedig az egyik akadály lesz az útjában

– jelentette ki a nemzetközi lap.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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