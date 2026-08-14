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Új bizarr trend hódít: vakon repülnek a turisták, és olyan helyekre foglalnak szállást, ahol elérhetetlenek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A főszezon kellős közepén az utazási toplisták élére ugrott egy olyan kifejezés, amely teljesen szembemegy a hagyományos, csillogó turizmussal. A Google globális keresési statisztikái szerint az elmúlt napokban drasztikusan, több mint 140 százalékkal nőtt meg az érdeklődés az „offline utazás” és a „térerőmentes kabinházak” iránt.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 14. 6:20
Nem tudják, hova mennek, csak el akarnak jutni egy csendes helyre - ez az új utazós őrület
Nem tudják, hova mennek, csak el akarnak jutni egy csendes helyre - ez az új utazós őrület Fotó: FABIAN SOMMER Forrás: DPA
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A trend prémium kategóriájává váltak azok a hotelek, ahol a bejelentkezés legelső lépéseként a vendégeknek le kell adniuk az összes okoseszközüket – telefonokat, tableteket, okosórákat – egy elzárt központi széfbe, és a tartózkodásuk alatt nem is kaphatják vissza azokat.

Egyre többen keresnek olyan szállást, ahol tilos a digitális eszközök használata (Fotó: NATHALIE JAMOIS / Hans Lucas9
Egyre többen keresnek olyan szállást, ahol tilos a digitális eszközök használata (Fotó: NATHALIE JAMOIS / Hans Lucas9

Agyunk segélykiáltása: de mit mond a tudomány?

A pszichológusok és neurológusok szerint a trend berobbanása egyfajta társadalmi önvédelmi mechanizmus. A folyamatos dopaminfröccsök, amelyeket a lájkok, üzenetek és hírek generálnak, krónikus stresszt és állandó készenléti állapotot tartanak fenn az agyban.

A digitális detox nyaralások bizonyítottan:

  • Már 72 óra elteltével radikálisan csökkentik a szervezet kortizol- (stresszhormon) szintjét.
  • Helyreállítják a felborult alvási ciklust, mivel a kijelzők kék fénye nem gátolja a melatonin termelődését.
  • Drámaian növelik a jelenlét élményét, így az utazási emlékek sokkal mélyebben és tartósabban rögzülnek a memóriában.

Az emberek rájöttek, hogy hiába fekszenek egy ötcsillagos luxusrezidencia medencéje mellett, ha közben a laptopjukon a határidőket figyelik. A valódi luxus ma már nem a márvány fürdőszoba, hanem az, ha senki sem tud elérni minket.

Lassan fellélegezhetnek a tömegturizmustól szenvedő helyek (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)
Lassan fellélegezhetnek a tömegturizmustól szenvedő helyek (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)

Így alakul át a szállásadók piaca

A turisztikai szektor azonnal reagált a Google-ön látható keresési hullámra. Gombamód szaporodnak az olyan szálláshely-szolgáltatók, amelyek kifejezetten a „zajmentes zónákra” építik a marketingjüket. Sőt, megjelentek az úgynevezett „vakrepüléses” offline utak is:

az utazó kifizet egy összeget, de a pontos helyszínt és az útvonalat nem ismeri meg előre, csupán egy analóg térképet és egy hagyományos iránytűt kap a kezébe az induláskor.

Azok, akik már voltak ilyen utazáson, egyöntetűen azt mondják, az offline utazás nem a technológia gyűlöletéről szól, hanem a kontroll visszaszerzéséről. A statisztikák egyébként azt mutatják, hogy a trend az őszi foglalási szezonban még tovább fog erősödni, ahogy a társadalom egyre nagyobb része ismeri fel, hogy néha ki kell húzni a dugót ahhoz, hogy újra feltöltődjenek.

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