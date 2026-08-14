Elszegényedett a magyar társadalom? Négyszeresére nőtt 16 év alatt a bruttó átlagfizetés

A hiány az úr

Az igazgatóhelyettes harmadrészt azt említette meg, hogy a munkaerőpiacon szemléletváltás történt. A 2010-es évek elején még elsősorban a munkanélküliség jelentette a problémát, az évtized második felében viszont már a munkaerőhiány. ­Emiatt a vállalatok egyre inkább a munkavállalók megtartására, képzésére és a versenyképes bérezésre helyezik a hangsúlyt.

Ennek eredményeként nőtt a munka megbecsültsége, de ennél is fontosabb, hogy erősödött a munkavállalók alkupozíciója.

Erdélyi Dóra szerint ez nemcsak magasabb bérekben, hanem rugalmasabb foglalkoztatási megoldásokban, például az otthoni munkavégzés elterjedésében és a jobb munkafeltételekben is megjelenik.

Ezt hozta a négy Fidesz-ciklus

Annak vizsgálatával, hogy a bér- és munkaerőpiaci helyzet gyakorol-e érdemi hatást a pártpolitikára, térjünk vissza újra a számokhoz. Ezek ugyanis megmutatják, hogy a bruttó béremelés – 2010-től számítva – az első ciklusban, vagyis 2014-ig mindössze 17 százalék volt. Azért mindössze, mert a következő négy év újabb 39 százalékos növekedést hozott, a harmadik ciklus pedig további 57 százalékost. Bár erősen eltérők a bruttó béremelkedés számai, a Fidesz–KDNP-kormány 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is kétharmados győzelmet aratott.

Idén, 2026-ban pedig ugyanilyen arányú vereséget szenvedett, pedig a mögöttünk hagyott négy évben ismét újabb 56 százalékkal nőtt Magyarországon a bruttó átlagkereset, ami lényegé­ben megegyezik az előző ciklus adatával.

Ha úgy tetszik, eredményével.

Kormánypárti vereségek a megyékben

Összehasonlításunkban szándékosan nem a nettóval számoltunk, az ottani emelkedés ugyanis például a családi adókedvezmények megduplázásával és az anyák szja-mentességének sorozatos kiterjesztésével ennél is magasabb volt.

De álljon itt még egy adat: a Fidesz kormányzásának utolsó négy évében Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád és Hajdú-Bihar vármegyében volt a legmagasabb, hatvan százalékon felüli a bruttó átlagbér-növekedés, de Baranyában, Borsodban és Békésben is kiugró adatokat regisztráltak.

Ehhez képest utóbbi három vármegyében kapott ki az egyik legnagyobb arányban az előző kormányzó erő, egyedül nógrádi és szabolcsi politikai állásait tudta valamelyest megtartani, de ez is csak öt-hat százalék körüli listás vereséghez volt elegendő.

Az elmúlt öt választás alapján nagyon úgy tűnik, hogy sokszor valóban a pénztárcájuk alapján szavaznak a magyarok, a kivétel azonban a legutóbbi esetben látványosan erősítette a szabályt.