építőiparközponti statisztikai hivatalmolnár dániel

Nagyot esett a hazai építőipar, és még drágult is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Ez a terület is megérezte a kormányváltást.

Magyar Nemzet
2026. 08. 13. 12:21
Az építmények kategóriája jól teljesített, de drágultak a megrendelések Fotó: Karnok Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A drágulás bezzeg töretlen

Az árak esetében ellenben kedvezőtlen adatok érkeztek. Az első negyedév során az építőipari árak negyedéves bázison 1,9 százalékkal nőttek, emiatt az éves árdinamika ismét gyorsult, 5,3 százalékra. Vagyis a gyengébb kereslet és az erősebb árfolyam nyomán az importárakban megjelenő költségcsökkentés ellenére az építőipari árak változatlanul érdemben emelkednek, ami így korlátozó tényezőként jelenhet meg a kilábalásban is – áll Molnár Dániel elemzésében.

Marad a bizonytalanság

Előretekintve, továbbra is jelentős bizonytalanság övezi az építőipar kilátásait a szakértő szerint. Egyrészről a rendelésállomány egyes szegmensekben, főleg az egyéb építmények esetében, még bővülést vetít előre, miközben a Lakhatási Tőkeprogram, illetve az Otthon Start Program indukálta kereslet a lakásépítések révén támogatja a növekedést.

Másrészről viszont a vállalati szegmensben változatlanul az óvatosság a jellemző, a kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság tartósan visszafogja a beruházási hajlandóságot. Az üzleti bizalmi index habár az elmúlt hónapokban fokozatosan javult, továbbra is inkább negatív hangulatot tükröz a magyar gazdaságban, ami így a beruházási döntéseket ugyancsak negatívan érinti. Az építőipar stabilizációját a későbbiek során a beérkező uniós források generálta többletkereslet is segítheti, ennek hatása az év vége felé jelentkezhet.

Az uniós források felhasználása kapcsán viszont továbbra is kulcskérdés marad, hogy a kereslet milyen mértékben csapódik majd le az árakban, ami rombolná a hatékonyságot.  

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ügyész szamba

Bayer Zsolt avatarja

Ki utasította nevezett ügyészséget arra, hogy nyilvánvaló törvénytelenséget, jogtalanságot kövessen el?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.