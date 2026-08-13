Nagyot esett a hazai építőipar, és még drágult is

A drágulás bezzeg töretlen

Az árak esetében ellenben kedvezőtlen adatok érkeztek. Az első negyedév során az építőipari árak negyedéves bázison 1,9 százalékkal nőttek, emiatt az éves árdinamika ismét gyorsult, 5,3 százalékra. Vagyis a gyengébb kereslet és az erősebb árfolyam nyomán az importárakban megjelenő költségcsökkentés ellenére az építőipari árak változatlanul érdemben emelkednek, ami így korlátozó tényezőként jelenhet meg a kilábalásban is – áll Molnár Dániel elemzésében.

Marad a bizonytalanság

Előretekintve, továbbra is jelentős bizonytalanság övezi az építőipar kilátásait a szakértő szerint. Egyrészről a rendelésállomány egyes szegmensekben, főleg az egyéb építmények esetében, még bővülést vetít előre, miközben a Lakhatási Tőkeprogram, illetve az Otthon Start Program indukálta kereslet a lakásépítések révén támogatja a növekedést.

Másrészről viszont a vállalati szegmensben változatlanul az óvatosság a jellemző, a kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság tartósan visszafogja a beruházási hajlandóságot. Az üzleti bizalmi index habár az elmúlt hónapokban fokozatosan javult, továbbra is inkább negatív hangulatot tükröz a magyar gazdaságban, ami így a beruházási döntéseket ugyancsak negatívan érinti. Az építőipar stabilizációját a későbbiek során a beérkező uniós források generálta többletkereslet is segítheti, ennek hatása az év vége felé jelentkezhet.