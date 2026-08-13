Bizonytalan a 2027-es minimálbér-emelés: újratárgyalás jöhet a VOSZ szerint

Sürgető a bérek felzárkóztatása

A munkavállalói oldal ezzel szemben a magyar minimálbér uniós összevetésben továbbra is alacsony szintjére hívja fel a figyelmet, és a felzárkóztatás folytatását sürgeti. A vita nemcsak a minimálbérről szól: a magasabb keresetűek bére is igazodhat az alsó bérsáv emeléséhez, ami a teljes bérköltséget növelheti.

Dolgozó a Stadler gyárában. A munkabérek csak akkor növekedhetnek stabilan, ha a termelékenység is erősen bővül (Fotó: Stadler)

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint a megváltozott gazdasági környezet miatt várhatóan a 14 százaléknál kisebb emelés valósul meg. A pontos mértékről az őszi tárgyalások dönthetnek, különösen a garantált bérminimum körüli viták lehetnek élesek. Az elemző szerint a több évre szóló bérmegállapodások kiszámíthatóságot adnak, de turbulens gazdasági környezetben kockázatokat is hordoznak, ezért fontos, hogy a rendszer rugalmasan tudjon alkalmazkodni.

A kormány a bértárgyalásokhoz a korábbinál pontosabb és gyorsabban elérhető adatokat ígér, amelyek segíthetik a felek döntéseit a vállalatok teherbíró képességéről. A 2027-es minimálbér végleges mértékéről azonban csak az őszi tárgyalásokon születhet döntés.