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Bizonytalan a 2027-es minimálbér-emelés: újratárgyalás jöhet a VOSZ szerint

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Bizonytalan a 2027-es minimálbér-emelés: újratárgyalás jöhet a VOSZ szerint

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Még nem kezdődtek el a hivatalos bértárgyalások a 2027-es minimálbér-emelésről. A munkáltatói oldal ugyanakkor már jelzi, hogy a korábban tervezett 14 százalékos emelés felülvizsgálata is napirendre kerülhet. Ennek oka a gyengébb gazdasági teljesítmény és a vártnál lassabb növekedés.

Somogyi Orsolya
2026. 08. 13. 9:39
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Fotó: Gulyás Péter Forrás: Origo
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Sürgető a bérek felzárkóztatása

A munkavállalói oldal ezzel szemben a magyar minimálbér uniós összevetésben továbbra is alacsony szintjére hívja fel a figyelmet, és a felzárkóztatás folytatását sürgeti. A vita nemcsak a minimálbérről szól: a magasabb keresetűek bére is igazodhat az alsó bérsáv emeléséhez, ami a teljes bérköltséget növelheti.

20150818 Stadler gyár Szolnok
Dolgozó a Stadler gyárában. A munkabérek csak akkor növekedhetnek stabilan, ha a termelékenység is erősen bővül (Fotó: Stadler)

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint a megváltozott gazdasági környezet miatt várhatóan a 14 százaléknál kisebb emelés valósul meg. A pontos mértékről az őszi tárgyalások dönthetnek, különösen a garantált bérminimum körüli viták lehetnek élesek. Az elemző szerint a több évre szóló bérmegállapodások kiszámíthatóságot adnak, de turbulens gazdasági környezetben kockázatokat is hordoznak, ezért fontos, hogy a rendszer rugalmasan tudjon alkalmazkodni.

A kormány a bértárgyalásokhoz a korábbinál pontosabb és gyorsabban elérhető adatokat ígér, amelyek segíthetik a felek döntéseit a vállalatok teherbíró képességéről. A 2027-es minimálbér végleges mértékéről azonban csak az őszi tárgyalásokon születhet döntés.

 

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