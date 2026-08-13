Íme a Tisza-kormány „nagy segítsége” a kkv-knak: drágább hitelezés

Klasszikus, liberális gazdaságpolitika

A Tűzfalcsoport értékelése szerint az, hogy az állam hátrébb lép és utat nyit a piac előtt, egy klasszikus liberális gazdaságpolitikai fordulat. Felidézték, hogy a változás szele már elérte a Széchenyi Kártyát. Július 15-től három likviditási konstrukciónál – a Folyószámlahitel MAX+, a Likviditási Hitel MAX+ és a Turisztikai Kártya MAX+ esetében – megszűnt a fix 3 százalékos nettó kamat, helyette a háromhavi BUBOR lett az irányadó. A kormány azzal indokolta a lépést, hogy a támogatás évente mintegy 150 milliárd forintba került, és egyesek visszaéltek a lehetőséggel. Ennek részleteiről a Magyar Nemzet is beszámolt.

A kormány tehát bezárta a kiskaput, de egyúttal megdrágította a teljes kkv-szektor finanszírozását.

Amikor a változtatást bejelentették, a háromhavi BUBOR 5,89 százalék volt – emlékeztetett a blog, majd példát említett. Tegyük fel, hogy egy vállalkozás 100 millió forintnyi hitelt használ. Régi, 3 százalékos kamattal: évi körülbelül 3 millió forint a kamat. Az 5,89 százalékos kamattal: évi 5,89 millió forint. Ez 2,89 millió forint pluszkiadás évente egyetlen 100 milliós hitelnél. Rádásul, míg a 3 százalék fix volt, a BUBOR nem az, hiszen ez a bankközi referencia-kamatláb, amelyet az MNB állapít meg, és a pénzpiaci viszonyokkal együtt változhat.

A kicsik ellehetetlenítése

Az állami garanciák visszavágásának a célja az, hogy nagyobb szerepet kapjon a kereskedelmi bankok saját kockázatértékelése. De ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy

míg a tőkeerős, kiváló mérlegű vállalkozások továbbra is kapnak hitelt, addig a vidéki kisvállalkozások, többmilliárdos ingatlanvagyon híján kisebb valószínűséggel jutnak finanszírozási kölcsönhöz.

A bankok ezeknél a vállalatoknál magasabb kockázatot látnak, több fedezetet kérnek, kisebb hitelkeretet adnak, ha egyáltalán.