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Már hármat számolt a magyar társadalomra a Tisza-kormány

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Másfél hónap alatt három olyan gazdasági intézkedésre csapott le a Tisza, amelyet az Orbán-kormány vezetett be. A jelenség láttán a Fidesz frakciója feltett egy kérdést, a válaszra bizonyára az egész társadalom kíváncsi.

Jakubász Tamás
2026. 06. 21. 6:00
Fotó: Vémi Zoltán
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Az indítvány egyébként sajátos megoldást alkalmaz. Egyrészt kivezeti a mostani védett árat, másrészt az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek – jelen esetben Kapitány Istvánnak –, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre akkor lenne lehetőség, ha a piaci viszonyok olyan aránytalanul változnának meg, hogy a fogyasztók érdekeit csak állami beavatkozással lehetne megvédeni.

Az Orbán-kormány márciusban döntött úgy, hogy a védett literenkénti ár a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek számára a 95-ös benzinnél legfeljebb 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint.

3. Kisvállalati kamattámogatás

Ehhez képest egy nappal később, csütörtökön érkezett az újabb bejelentés, eszerint a kormány módosítja a Széchenyi-kártya-program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A Széchenyi-folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi likviditási hitel MAX+ és a Széchenyi turisztikai kártya MAX+ kamata a jövőben a háromhavi Bubor szintjéhez igazodik, amelynek értéke június 18-án 5,89 százalék volt. Július 15-től nem lehet fix évi 3 százalékos kamat mellett likviditási célú Széchenyi-kártya-szerződést kötni. Tehát az új szerződések induló kamata mostani állás szerint 5,89 százalék lenne a korábbi 3 százalék helyett.

A Fidesz frakciója pénteken azt jegyezte meg, hogy a lépés több tízezer vállalkozást érinthet. De az ellenzéki képviselőcsoport egy kérdést is feltett:

vajon mi lesz a következő olyan, a korábbi kormány által bevezetett támogatási program, amit a Tisza-kormány hirtelen, előzetes egyeztetés nélkül megszüntet?

 

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