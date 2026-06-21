Már hármat számolt a magyar társadalomra a Tisza-kormány

Az indítvány egyébként sajátos megoldást alkalmaz. Egyrészt kivezeti a mostani védett árat, másrészt az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek – jelen esetben Kapitány Istvánnak –, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre akkor lenne lehetőség, ha a piaci viszonyok olyan aránytalanul változnának meg, hogy a fogyasztók érdekeit csak állami beavatkozással lehetne megvédeni.

Az Orbán-kormány márciusban döntött úgy, hogy a védett literenkénti ár a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek számára a 95-ös benzinnél legfeljebb 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint.

3. Kisvállalati kamattámogatás

Ehhez képest egy nappal később, csütörtökön érkezett az újabb bejelentés, eszerint a kormány módosítja a Széchenyi-kártya-program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A Széchenyi-folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi likviditási hitel MAX+ és a Széchenyi turisztikai kártya MAX+ kamata a jövőben a háromhavi Bubor szintjéhez igazodik, amelynek értéke június 18-án 5,89 százalék volt. Július 15-től nem lehet fix évi 3 százalékos kamat mellett likviditási célú Széchenyi-kártya-szerződést kötni. Tehát az új szerződések induló kamata mostani állás szerint 5,89 százalék lenne a korábbi 3 százalék helyett.

A Fidesz frakciója pénteken azt jegyezte meg, hogy a lépés több tízezer vállalkozást érinthet. De az ellenzéki képviselőcsoport egy kérdést is feltett: