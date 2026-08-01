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Megszólalt lapunknak a minisztérium a zöldségek és a gyümölcsök áfájának csökkentéséről

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Legkorábban ősszel, de lehet, hogy csak később csökkenti a kormány a zöldségek, a gyümölcsök és az egészséges élelmiszerek áfáját – erre lehet következtetni abból a tájékoztatásból, amelyet az agrártárca adott a Magyar Nemzetnek. A minisztérium ugyanis azt közölte, hogy 140-150 milliárd forintos kiesést jelenthet az intézkedés, így az csupán a költségvetés helyzetétől függően vezethető be felelősséggel. A zöldségek, gyümölcsök és egyes élelmiszerek áfájának mérséklése a Tisza egyik középponti kampányígérete volt, akárcsak a gyógyszerek forgalmi adójának csökkentése, amit erősen vitatott módon valósított meg a kormány.

Jakubász Tamás
2026. 08. 01. 17:21
Sorakoznak a zöldségek, de mikor teljesíti ígéretét a Tisza? Fotó: Havran Zoltán
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Ígéretek tömkelege

A kampányban számos, egyes számítások szerint 1200-nál is több ígéret hangzott el a Tiszától, főként Magyar Pétertől. Ezek között szerepelt két másik áfacsökkentő lépés is, a gyógyszerek és a tűzifa kapcsán. Minkét intézkedésről született bejelentés az elmúlt napokban. Előbb a gyógyszerek áfacsökkentéséről közölt részleteket a kabinet, tudatva, hogy szeptemberben nullára csökkentik a vényköteles készítmények forgalmi adóját, a nem vénykötelesekét ugyanakkor nem.

 A közösségi médiabeli megnyilvánulások alapján nem túlzás azt állítani, hogy a bejelentés szinte dühöt váltott ki.

Ennek egyik oka az volt, hogy a Tisza a kampányban általában ígérte a gyógyszerek áfacsökkentését, a másik okot pedig az adta, hogy az adóváltoztatás sok esetben csupán néhány tíz-, esetleg pár száz forintot jelenthet készítményenként.

Ez a helyzet a fával

Aztán a napokban újabb adóügyi változtatásról érkezett bejelentés: a kormány ősszel 5 százalékra csökkenti a tűzifa forgalmi adóját. Magyar Péter az intézkedés kapcsán arról beszélt, hogy a fával fűtők eddig a rezsicsökkentés legtöbb intézkedéséből kimaradtak. Hogy ez így történt-e, arról lapunk részletes összeállítást készített.

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