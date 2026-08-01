Megszólalt lapunknak a minisztérium a zöldségek és a gyümölcsök áfájának csökkentéséről

Ígéretek tömkelege

A kampányban számos, egyes számítások szerint 1200-nál is több ígéret hangzott el a Tiszától, főként Magyar Pétertől. Ezek között szerepelt két másik áfacsökkentő lépés is, a gyógyszerek és a tűzifa kapcsán. Minkét intézkedésről született bejelentés az elmúlt napokban. Előbb a gyógyszerek áfacsökkentéséről közölt részleteket a kabinet, tudatva, hogy szeptemberben nullára csökkentik a vényköteles készítmények forgalmi adóját, a nem vénykötelesekét ugyanakkor nem.

A közösségi médiabeli megnyilvánulások alapján nem túlzás azt állítani, hogy a bejelentés szinte dühöt váltott ki.

Ennek egyik oka az volt, hogy a Tisza a kampányban általában ígérte a gyógyszerek áfacsökkentését, a másik okot pedig az adta, hogy az adóváltoztatás sok esetben csupán néhány tíz-, esetleg pár száz forintot jelenthet készítményenként.

Ez a helyzet a fával

Aztán a napokban újabb adóügyi változtatásról érkezett bejelentés: a kormány ősszel 5 százalékra csökkenti a tűzifa forgalmi adóját. Magyar Péter az intézkedés kapcsán arról beszélt, hogy a fával fűtők eddig a rezsicsökkentés legtöbb intézkedéséből kimaradtak. Hogy ez így történt-e, arról lapunk részletes összeállítást készített.