Dől a schengeni dominó Ceuta nyomán, a patrióták megszállásról beszélnek

A kérdés várhatóan nemcsak a spanyol képviselőházban, hanem szeptemberben az Európai Parlament ülésén is felmerül, miután nem egy képviselőcsoport sürgeti ezt. László András (Fidesz) közlése szerint a Patrióták Európáért frakciója is szorgalmazza, hogy vegyék napirendre. Közösségi oldalán a politikus azt írta:

Több tízezer marokkói és szubszaharai migráns rohamozta meg Ceutát. A kerítéseket áttörve, falakat lerombolva hatoltak be a városba. Pont, mint a középkorban. Ez nem pusztán illegális migráció, ez megszállás

Miért ennyien? Miért éppen most?

A migrációpárti uniós politikában rejlő magyarázaton túl a világsajtó — részben a migránsok elbeszélései alapján, akiknek legtöbbje hírek szerint időközben csalódottan visszatért Marokkóba — a pénteki sok után arra is kereste a választ, miért éppen most és ilyen mértékben indult meg a migránsáradat?

Fotó: Europress/AFP/Abdel Majid Bziouat

Szakértők szerint korai ezt megítélni, de szerepet játszhattak a következők:

* a spanyol legfelsőbb bíróság döntése, miszerint nem lehet automatikusan visszautasítani a Ceutába érkezőket. Igaz, nem is utazhatnak tovább automatikusan hajóval Andalúziába, Spanyolország legközelebbi európai részébe.

* a baloldali spanyol kormány a jövevényeket csábító bevándorlási politikája

* az említett kettőre épülő embercsempész-tevékenység

* a marokkói hatóságok hanyag hozzállása (Ceuta és a másik exklávé, Melilla helyzete egyébként is feszültégpont a két ország között.)

Borítókép: Giorgia Meloni olasz kormányfő (Fotó: Phil Noble / POOL / AFP)