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Dől a schengeni dominó Ceuta nyomán, a patrióták megszállásról beszélnek

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Olaszország visszaállította a légi és a tengeri határellenőrzést a spanyolokkal szemben, és mások is léptek Ceuta miatt.

Magyar Nemzet
2026. 08. 01. 9:17
Fotó: PHIL NOBLE Forrás: POOL
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A kérdés várhatóan nemcsak a spanyol képviselőházban, hanem szeptemberben az Európai Parlament ülésén is felmerül, miután nem egy képviselőcsoport sürgeti ezt. László András (Fidesz) közlése szerint a Patrióták Európáért frakciója is szorgalmazza, hogy vegyék napirendre. Közösségi oldalán a politikus azt írta: 

Több tízezer marokkói és szubszaharai migráns rohamozta meg Ceutát. A kerítéseket áttörve, falakat lerombolva hatoltak be a városba. Pont, mint a középkorban. Ez nem pusztán illegális migráció, ez megszállás

Miért ennyien? Miért éppen most?

A migrációpárti uniós politikában rejlő magyarázaton túl a világsajtó — részben a migránsok elbeszélései alapján, akiknek legtöbbje hírek szerint időközben csalódottan visszatért Marokkóba — a pénteki sok után arra is kereste a választ, miért éppen most és ilyen mértékben indult meg a migránsáradat? 

Moroccan security forces clash with migrants attempting to cross into Spain's North African enclave of Ceuta near the town of Fnideq, on the Morocco-Spain border, on July 31, 2026. The European Union on July 31 scrambled to contain one of the largest migrant crises faced by the block in recent years, after tens of thousands of people poured into into Spain's North African Ceuta enclave in just days. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)
Fotó: Europress/AFP/Abdel Majid Bziouat

Szakértők szerint korai ezt megítélni, de szerepet játszhattak a következők: 

* a spanyol legfelsőbb bíróság döntése, miszerint nem lehet automatikusan visszautasítani a Ceutába érkezőket. Igaz, nem is utazhatnak tovább automatikusan hajóval Andalúziába, Spanyolország legközelebbi európai részébe.

* a baloldali spanyol kormány a jövevényeket csábító bevándorlási politikája

* az említett kettőre épülő embercsempész-tevékenység

* a marokkói hatóságok hanyag hozzállása (Ceuta és a másik exklávé, Melilla helyzete egyébként is feszültégpont a két ország között.)    

Borítókép: Giorgia Meloni olasz kormányfő (Fotó: Phil Noble / POOL / AFP)  

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