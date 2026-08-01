Megjelent az új tanév rendje a Magyar Közlönyben

Beíratás és mérések

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2027. április 22-23-án kell beíratni.

A következő tanévben az országos mérést az alábbi évfolyamokon és mérési területeken kell lebonyolítani:

a 4. évfolyamon szövegértés és matematika;

a 6., 8. és 10. évfolyamon szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelv, célnyelv.

Szakgimnáziumban a 10. évfolyamon a természettudományos mérést csak akkor kell lefolytatni, ha a tanulók ezt a tantárgyat az adott évfolyamon tanulják.

Az idegen nyelvi mérést az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében, a célnyelvi mérést angol és német nyelvből kell lebonyolítani.

A mérésekre 2027. március 22. és 2027. május 28. között kerül sor.

A tanév rendje a szakképzésben

A szakképzésben az első tanítási nap 2026. szeptember 1. (kedd), az utolsó 2027. június 15. (kedd), illetve az utolsó évfolyamon 2027. április 30. (péntek). A tanítási évben a tanítási napok száma 177. A szakirányú oktatás utolsó évfolyamát teljesített tanulók számára az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítványt 2027. május 3-ig kell kiállítani.

A technikum tizenkettedik évfolyamán a közismereti tantárgyak oktatása 2027. április 30-ig tart. Ezt követően a tanítási év végéig a közismereti tantárgyak oktatásának időkeretét a tanulók érettségi vizsgára történő egyéni vagy csoportos felkészülésére kell fordítani.

A tanítási év első féléve 2027. január 22-ig tart. A tanuló félévi értesítőjét 2027. január 29-ig kell közölni.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2026. november 2. (hétfő). A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4. (hétfő). A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2027. április 5. (hétfő).