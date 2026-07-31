A FIFA megijedt és a sajtót vádolja hazugsággal minden idők legnagyobb focibotránya kapcsán
Amint az várható volt, a FIFA sem hagyta szó nélkül azt, hogy csütörtökön előbb az UEFA, azaz az Európai Labdarúgó-szövetség tagországai, majd Észak és Közép-Amerika, azaz a CONCACAF-zóna tagállamai egységesen rontottak neki Gianni Infantino elnök botrányos tervének, amely arról szól, hogy a FIFA elnöke kiszervezné a labdarúgó-világbajnokságok kereskedelmi jogait. Péntek hajnalra a FIFA összetákolt egy jólfésült, de ideges hangvételű közleményt, amelyben a világ médiumait, azaz a sajtót okolja a botrány kirobbanásáért.
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