Fővárosi rangadók az NB I-ben, kupacsapataink a mumusaik ellen folytatják

A forduló a Zalaegerszeg–Paks találkozóval zárul majd. A kék-fehérek gyenge teljesítményt nyújtottak az MTK vendégeként, de Filipe Celikkaya vezetőedző szerint időbe telik, mire kialakul a csapat valós játéka. Hétfőn rögtön javíthatnak is a zalaiak, mivel a rivális tegnap késő este még Athénban játszott Konferencialiga-selejtezőt, egyébként pedig a legutóbbi nyolc egymás elleni bajnokijukon a ZTE nem kapott ki Bognár Györgyék ellen.

Labdarúgó NB I, 2. forduló

Péntek:

Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 20.00

Szombat:

Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest 19.30

Vasárnap:

Újpest FC–Debreceni VSC 15.45

ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 18.00

Ferencvárosi TC–Vasas FC 20.15

Hétfő: