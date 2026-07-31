Labdarúgó NB INB IVasas FCFerencvárosKisvárda FCNB I 2. fordulóPuskás Akadémia

Fővárosi rangadók az NB I-ben, kupacsapataink a mumusaik ellen folytatják

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A labdarúgó NB I második fordulójában két fővárosi rangadót is rendeznek. A Ferencváros az újonc Vasas ellen javítana, az éllovas MTK pedig Kispesten folytathatja a jó idénykezdetet. Újpesten is izgalmas mérkőzésre van kilátás a legutóbb negyedik Debrecen ellen, ahogy a Paksra is nehéz összecsapás vár az elmúlt években mumussá vált Zalaegerszeg otthonában. A Nyíregyháza Győrben maradhat veretlen, az NB I-es forduló viszont pénteken (ma) a Kisvárda Puskás Akadémia elleni vendégjátékával startol.

Wiszt Péter
2026. 07. 31. 6:05
Németh András a Debrecen után a Kisvárda kapuját is bevenné Forrás: Puskasakademia.hu
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A forduló a Zalaegerszeg–Paks találkozóval zárul majd. A kék-fehérek gyenge teljesítményt nyújtottak az MTK vendégeként, de Filipe Celikkaya vezetőedző szerint időbe telik, mire kialakul a csapat valós játéka. Hétfőn rögtön javíthatnak is a zalaiak, mivel a rivális tegnap késő este még Athénban játszott Konferencialiga-selejtezőt, egyébként pedig a legutóbbi nyolc egymás elleni bajnokijukon a ZTE nem kapott ki Bognár Györgyék ellen.

Labdarúgó NB I, 2. forduló

Péntek:

  • Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 20.00

Szombat:

  • Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest 19.30

Vasárnap:

  • Újpest FC–Debreceni VSC 15.45
  • ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 18.00
  • Ferencvárosi TC–Vasas FC 20.15

Hétfő:

  • Zalaegerszeg–Paksi FC 18.30

 

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