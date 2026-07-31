Fővárosi rangadók az NB I-ben, kupacsapataink a mumusaik ellen folytatják

A forduló a Zalaegerszeg–Paks találkozóval zárul majd. A kék-fehérek gyenge teljesítményt nyújtottak az MTK vendégeként, de Filipe Celikkaya vezetőedző szerint időbe telik, mire kialakul a csapat valós játéka. Hétfőn rögtön javíthatnak is a zalaiak, mivel a rivális tegnap késő este még Athénban játszott Konferencialiga-selejtezőt, egyébként pedig a legutóbbi nyolc egymás elleni bajnokijukon a ZTE nem kapott ki Bognár Györgyék ellen.
Labdarúgó NB I, 2. forduló
Péntek:
- Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 20.00
Szombat:
- Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest 19.30
Vasárnap:
- Újpest FC–Debreceni VSC 15.45
- ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 18.00
- Ferencvárosi TC–Vasas FC 20.15
Hétfő:
- Zalaegerszeg–Paksi FC 18.30
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