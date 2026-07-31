Festmények gyerekeknek: három könyv, ami közelebb viszi őket a magyar festészethez

Forrás: Pagony Kiadó

Szinyei Merse Pál nyomában – amikor egy kutya mesél

A Szinyei Merse Pált bemutató első részben Max, a festő hűséges kutyája vezeti végig a gyerekeket az életművön. Nemcsak azt tudjuk meg, hogyan született a Majális, hanem olyan apró kulisszatitkokat is, amelyek élővé teszik a festőt.

Például, hogy Szinyei és Benczúr Gyula egy ideig ugyanabban a műteremben dolgozott, ezért ugyanaz a piros kockás takaró két különböző festményen is felbukkan. Vagy, hogy a Majális háttal látható alakjához saját tarkóját két tükör segítségével tanulmányozta Szinyei. A könyv játékosan azt is megmutatja, hogyan változtatja meg egyetlen színfolt egy kép hangulatát, miért számít modernnek a Léghajó és milyen találmányok tették lehetővé, hogy a művészek végre a szabadban fessenek.

Forrás: Pagony Kiadó

Csontváry világa egy teve szemével

A sorozat második darabja, a Csontváryról szóló könyv egészen más útra visz. A mesélő ezúttal egy teve, aki számtalan érdekességet megoszt a különc festőről, műveinek keletkezéséről és azok csodálatos felfedezéséről. Mindez végig izgalmas, gyerekek számára is követhető marad, az információk segítik a képek megértését. Amihez a könyv nem ad kész válaszokat, inkább megfejteni hív. A mesélő megmutatja, hogy Csontváry festményeiben jelképek, történetek és apró titkok rejtőznek, amelyeket minden gyerek másként értelmezhet. Talán ezek révén pedig arra is választ kapunk, hogy mi is az a napút.

Forrás: Pagony Kiadó

Munkácsy képei, amelyek kérdezni tanítanak

Az idén megjelent Munkácsy-kötetben a Rőzsehordó nő kapcsán válik leginkább világossá, hogy nincs mindig egy válasz arra, mit „kell" látni: a kép szereplője egyszerre lehet szomorú, fáradt vagy inkább békés.

A kötetben szereplő képek arra is emlékeztetnek, hogy egy nagy mű nemcsak egészében érdekes, hanem az apró részleteiben is, illetve, hogy minden festmény mögött emberek, az ő történeteik vannak. A Honfoglalás kapcsán kiderül, hogyan keresett hiteles arcokat a festő, Siralomház pedig megmutatja, mennyi apró gesztus, tekintet és háttérben megbújó részlet mesél tovább az első benyomás után is. Minden festmény mögött emberek, sorsok vannak.

A könyvek segítségével a gyerekek: megtanulnak figyelni a festmények apró részleteire,

saját történeteket találnak ki a képekhez,

megismerik a legismertebb magyar festőket,

könnyebben kapcsolódnak a múzeumi élményekhez,

bátrabban kérdeznek és beszélgetnek a művészetről.

Az említett kötetek legnagyobb erénye, hogy nem művészettörténészeket akar nevelni, hanem kíváncsi, gondolkodó gyerekeket. Akik megtanulják, hogy érdemes időt tölteni a festmények előtt, kérdezni, vitatkozni róla, újra visszatérni hozzá. Ezzel pedig kedvet hoz ahhoz, hogy a gyerekek legközelebb egy múzeumban is kíváncsian álljanak meg egy-egy műalkotás előtt.