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Festmények gyerekeknek: három könyv, ami közelebb viszi őket a magyar festészethez

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A gyerekeknek nem kell megtanítani, hogyan csodálkozzanak rá a világra. Inkább arra kell vigyáznunk, hogy ezt a képességüket megőrizzék. Ebben a képzőművészet vagy egy jól megírt könyv sokkal többet segíthet, mint elsőre gondolnánk. A festmények gyerekeknek is izgalmas történeteket mesélhetnek, ha valaki segít felfedezni őket. De hogyan?

Bogos Zsuzsanna
2026. 07. 31. 6:34
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Forrás: Pagony Kiadó

Szinyei Merse Pál nyomában – amikor egy kutya mesél 

A Szinyei Merse Pált bemutató első részben Max, a festő hűséges kutyája vezeti végig a gyerekeket az életművön. Nemcsak azt tudjuk meg, hogyan született a Majális, hanem olyan apró kulisszatitkokat is, amelyek élővé teszik a festőt. 

Például, hogy Szinyei és Benczúr Gyula egy ideig ugyanabban a műteremben dolgozott, ezért ugyanaz a piros kockás takaró két különböző festményen is felbukkan. Vagy, hogy a Majális háttal látható alakjához saját tarkóját két tükör segítségével tanulmányozta Szinyei. A könyv játékosan azt is megmutatja, hogyan változtatja meg egyetlen színfolt egy kép hangulatát, miért számít modernnek a Léghajó és milyen találmányok tették lehetővé, hogy a művészek végre a szabadban fessenek.

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Forrás: Pagony Kiadó

Csontváry világa egy teve szemével 

A sorozat második darabja, a Csontváryról szóló könyv egészen más útra visz. A mesélő ezúttal egy teve, aki számtalan érdekességet megoszt a különc festőről, műveinek keletkezéséről és azok csodálatos felfedezéséről. Mindez végig izgalmas, gyerekek számára is követhető marad, az információk segítik a képek megértését. Amihez a könyv nem ad kész válaszokat, inkább megfejteni hív. A mesélő megmutatja, hogy Csontváry festményeiben jelképek, történetek és apró titkok rejtőznek, amelyeket minden gyerek másként értelmezhet. Talán ezek révén pedig arra is választ kapunk, hogy mi is az a napút.

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Forrás: Pagony Kiadó

Munkácsy képei, amelyek kérdezni tanítanak 

Az idén megjelent Munkácsy-kötetben a Rőzsehordó nő kapcsán válik leginkább világossá, hogy nincs mindig egy válasz arra, mit „kell" látni: a kép szereplője egyszerre lehet szomorú, fáradt vagy inkább békés. 

A kötetben szereplő képek arra is emlékeztetnek, hogy egy nagy mű nemcsak egészében érdekes, hanem az apró részleteiben is, illetve, hogy minden festmény mögött emberek, az ő történeteik vannak. A Honfoglalás kapcsán kiderül, hogyan keresett hiteles arcokat a festő, Siralomház pedig megmutatja, mennyi apró gesztus, tekintet és háttérben megbújó részlet mesél tovább az első benyomás után is. Minden festmény mögött emberek, sorsok vannak.  

A könyvek segítségével a gyerekek:

  • megtanulnak figyelni a festmények apró részleteire,
  • saját történeteket találnak ki a képekhez,
  • megismerik a legismertebb magyar festőket,
  • könnyebben kapcsolódnak a múzeumi élményekhez,
  • bátrabban kérdeznek és beszélgetnek a művészetről.

Az említett kötetek legnagyobb erénye, hogy nem művészettörténészeket akar nevelni, hanem kíváncsi, gondolkodó gyerekeket. Akik megtanulják, hogy érdemes időt tölteni a festmények előtt, kérdezni, vitatkozni róla, újra visszatérni hozzá. Ezzel pedig kedvet hoz ahhoz, hogy a gyerekek legközelebb egy múzeumban is kíváncsian álljanak meg egy-egy műalkotás előtt.

 

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