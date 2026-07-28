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Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Ezen ordítva röhögök

Publicistánk keddi blogbejegyzése.

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Bayer Zsolt
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Magyar PéterkormányTisza Párt 2026. 07. 28. 19:58
Fotó: Hatlaczki Balázs
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