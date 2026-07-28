Történelem

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Hát így kell szeretni a hazát…

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Bayer Zsolt
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sonnevend páltiszasztálinlenin 2026. 07. 28. 6:00
Fotó: Csudai Sándor
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Az imént idézett műben ezt is olvashatjuk: „A legfőbb marxista pártnak, a bolsevikokat és a mensevikeket magában foglaló Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspártnak semmi köze nem volt a Romanovokat elsöprő liberális forradalomhoz. Lenin Svájcban tartózkodott, Sztálin pedig 1913 óta elszigetelten élt száműzetésben Nyugat-Szibériában.” Pont mint most. 

Az új bolsevik párt vezetője előbb Brüsszelben tartózkodott a Fidesz megbízásából, majd a Fidesz holdudvarának tagjaként töltött be jó fizetéssel és nulla munkával járó pozíciókat. Ez nem akadályozta meg abban, hogy a szokásos, elviselhetetlen modorában hosszan gyalázza a Mi Hazánk alkotmánybíró-jelöltjét, Schiffer Andrást a politikai múltja miatt. Az „erkölcsi kétkedés szikrája nélküli” bolsevikok éppen új alkotmánybírót választanak. Közben megvonják a szót a parlamentben az ellenzéki képviselőtől. Tiltakozásképpen az ellenzék kivonul. És éppen ekkor nyomozók jelennek meg a Fidesz-frakció szerve­reit tároló helyiségben, hogy elvigyék azokat. Micsoda véletlenek vannak!

Az idézett műben ezt is olvashatjuk: „[Lenin] magától értetődőnek vette, hogy az osztályharc egyet jelent a polgárháborúval. Meggyőződése volt, hogy a kommunizmust erőszakosan kell kikényszeríteni.” Hát még a globális totalitárius hatalmat! 

 


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