Történelem

Az imént idézett műben ezt is olvashatjuk: „A legfőbb marxista pártnak, a bolsevikokat és a mensevikeket magában foglaló Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspártnak semmi köze nem volt a Romanovokat elsöprő liberális forradalomhoz. Lenin Svájcban tartózkodott, Sztálin pedig 1913 óta elszigetelten élt száműzetésben Nyugat-Szibériában.” Pont mint most.

Az új bolsevik párt vezetője előbb Brüsszelben tartózkodott a Fidesz megbízásából, majd a Fidesz holdudvarának tagjaként töltött be jó fizetéssel és nulla munkával járó pozíciókat. Ez nem akadályozta meg abban, hogy a szokásos, elviselhetetlen modorában hosszan gyalázza a Mi Hazánk alkotmánybíró-jelöltjét, Schiffer Andrást a politikai múltja miatt. Az „erkölcsi kétkedés szikrája nélküli” bolsevikok éppen új alkotmánybírót választanak. Közben megvonják a szót a parlamentben az ellenzéki képviselőtől. Tiltakozásképpen az ellenzék kivonul. És éppen ekkor nyomozók jelennek meg a Fidesz-frakció szerve­reit tároló helyiségben, hogy elvigyék azokat. Micsoda véletlenek vannak!

Az idézett műben ezt is olvashatjuk: „[Lenin] magától értetődőnek vette, hogy az osztályharc egyet jelent a polgárháborúval. Meggyőződése volt, hogy a kommunizmust erőszakosan kell kikényszeríteni.” Hát még a globális totalitárius hatalmat!