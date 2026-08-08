Magamutogatás

Közben pedig azt kell hallgatnunk, hogy a melegtől önuralmát vesztett Magyar Péter Mészáros Lőrinc cégeit vegzálja, azt hazudva, nem vesznek részt az önkéntes energiakorlátozásban. Pedig az elsők között jelentették be vállalásukat. Egy válsághelyzetben a pártpolitikai csatározásokat fel kell váltania a nemzeti összefogásnak, mondta hétfőn a miniszterelnök, majd két órán keresztül gyalázta, sértegette az ellenzéki frakcióvezetőket és pártjai­kat a Sándor-palotában. Azt is mondta, aki ilyen helyzetben dezinformációkat terjeszt, zavart kelt, akadályozza a védekezést, pánikot kelt, az nem azt teszi, amiért a választók megválasztották. Istenem, szólna neki valaki, hogy ez rá is vonatkozik?