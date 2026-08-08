Ceuta: Madridnak váratlan gondja akadt a kiskorú migránsokkal, miközben Rómával is kitört a határháború

Kísérő nélküli kiskorúak Ceután: Madrid megbénult

Miközben a felnőttek eltűntek az exklávéból, a nemzetközi jog és a spanyol jogszabályok szigorúan védik a kísérő nélküli gyermekeket: őket tilos automatikusan kitoloncolni. Sira Rego spanyol ifjúságügyi miniszter elismerte, hogy Ceután jelenleg

több mint ezer regisztrált kiskorú tartózkodik, akik között kirívóan sok a 13 év alatti gyermek és a fiatal lány.

A probléma ugyanakkor az, hogy Ceuta saját szociális infrastruktúrája mindössze 90 gyermek befogadására lenne képes, így a meglévő menekültügyi rendszer több mint ezerszeresen telítődött. A helyszíni beszámolók szerint a gyerekek raktárépületekben, matracokon vagy közvetlenül az utcákon alszanak. A civil szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy az utcán kószáló kiskorúak elképesztő veszélynek vannak kitéve:

a humanitárius katasztrófa mellett szexuális kizsákmányolás, erőszak és emberkereskedők áldozataivá válhatnak.

Hamarosan újabb roham érheti el Ceutát (Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP)

A spanyol kormány rögtön 25 millió eurót különített el Ceuta számára, és megkezdte a kiskorúak áttelepítésének szervezését a spanyol szárazföldre. Csakhogy itt kemény politikai falakba ütköztek. Spanyolország autonóm közösségei felelősek a szociális ellátásért, a jobboldali Néppárt (PP) és a keményvonalas migrációellenes Vox által irányított regionális kormányok megtagadták a migráns gyermekek befogadását, mondván, hogy a gyerekeket nem szétosztani kell, hanem hazaküldeni a családjaikhoz Marokkóba.

Rengetegen érkeznének Marokkóból Spanyolországba (Fotó: ANA LOPEZ / NurPhoto)

Kitört a schengeni határháború

A ceutai menekültválság szinte azonnal átlépte a spanyol határokat, és diplomáciai háborút robbantott ki a mediterrán térség két nagyhatalma között. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök biztonsági okokból részlegesen felfüggesztette a schengeni egyezményt, és szigorú határellenőrzést vezetett be a Spanyolországból érkező légi és tengeri járatokra. Meloni leszögezte, hogy meg kell akadályozni az illegális migránsok továbbutazását Olaszországba.

Madrid szerint ugyanakkor Róma csak politikai színházat kreált az ügyből, és koholt érvnek nevezte az olasz lépést. Spanyolország rámutatott, hogy

Ceuta eleve nem része a schengeni övezetnek, így az onnan érkezők nem tudnának ellenőrizetlenül szárazföldi úton Olaszországba utazni. Madrid azzal is vádolja Rómát, hogy szisztematikusan megszegi az uniós menekültügyi szabályokat.

Miután Olaszország elutasította a spanyol ultimátumot, a spanyol belügyminisztérium azonnali ellenlépést vezetett be: szigorú útlevél-, állampolgárság- és vízumellenőrzést rendeltek el minden Olaszországból érkező utasra vonatkozóan. A spanyol határellenőrzés a tervek szerint szeptember 7-ig marad érvényben. Sokan nem gondolnak bele, de ezzel a lépéssel két kulcsfontosságú EU- és NATO-szövetséges között szűnt meg ideiglenesen a szabad mozgás joga.