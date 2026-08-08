CeutaOlaszországmigránsSpanyolország

Ceuta: Madridnak váratlan gondja akadt a kiskorú migránsokkal, miközben Rómával is kitört a határháború

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A ceutai válság után a felnőtt illegális bevándorlók szinte kivétel nélkül elhagyták a spanyol exklávét – de a hátrahagyott, kísérő nélküli ezer kiskorú migráns újabb humanitárius és politikai krízis elé állítja Madridot. Miközben a befogadótáborok túlterheltek, a ceutai menekültválság átterjedt Európa más területeire is: Spanyolország és Olaszország egymás ellen vezettek be rendkívüli határellenőrzést, darabokra szaggatva a schengeni övezetet, éppen a nyaralási főszezonban.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 08. 8:59
Több mint ezer kiskorú migránssal nem tudnak mit kezdeni a spanyol hatóságok, de a kormány sem
Több mint ezer kiskorú migránssal nem tudnak mit kezdeni a spanyol hatóságok, de a kormány sem Fotó: ANA LOPEZ Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
1/28

Kísérő nélküli kiskorúak Ceután: Madrid megbénult

Miközben a felnőttek eltűntek az exklávéból, a nemzetközi jog és a spanyol jogszabályok szigorúan védik a kísérő nélküli gyermekeket: őket tilos automatikusan kitoloncolni. Sira Rego spanyol ifjúságügyi miniszter elismerte, hogy Ceután jelenleg

több mint ezer regisztrált kiskorú tartózkodik, akik között kirívóan sok a 13 év alatti gyermek és a fiatal lány.

A probléma ugyanakkor az, hogy Ceuta saját szociális infrastruktúrája mindössze 90 gyermek befogadására lenne képes, így a meglévő menekültügyi rendszer több mint ezerszeresen telítődött. A helyszíni beszámolók szerint a gyerekek raktárépületekben, matracokon vagy közvetlenül az utcákon alszanak. A civil szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy az utcán kószáló kiskorúak elképesztő veszélynek vannak kitéve:

a humanitárius katasztrófa mellett szexuális kizsákmányolás, erőszak és emberkereskedők áldozataivá válhatnak.

Hamarosan újabb roham érheti el Ceutát (Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP)
Hamarosan újabb roham érheti el Ceutát (Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP)

A spanyol kormány rögtön 25 millió eurót különített el Ceuta számára, és megkezdte a kiskorúak áttelepítésének szervezését a spanyol szárazföldre. Csakhogy itt kemény politikai falakba ütköztek. Spanyolország autonóm közösségei felelősek a szociális ellátásért, a jobboldali Néppárt (PP) és a keményvonalas migrációellenes Vox által irányított regionális kormányok megtagadták a migráns gyermekek befogadását, mondván, hogy a gyerekeket nem szétosztani kell, hanem hazaküldeni a családjaikhoz Marokkóba.

Rengetegen érkeznének Marokkóból Spanyolországba (Fotó: ANA LOPEZ / NurPhoto)
Rengetegen érkeznének Marokkóból Spanyolországba (Fotó: ANA LOPEZ / NurPhoto)

Kitört a schengeni határháború

A ceutai menekültválság szinte azonnal átlépte a spanyol határokat, és diplomáciai háborút robbantott ki a mediterrán térség két nagyhatalma között. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök biztonsági okokból részlegesen felfüggesztette a schengeni egyezményt, és szigorú határellenőrzést vezetett be a Spanyolországból érkező légi és tengeri járatokra. Meloni leszögezte, hogy meg kell akadályozni az illegális migránsok továbbutazását Olaszországba.

Madrid szerint ugyanakkor Róma csak politikai színházat kreált az ügyből, és koholt érvnek nevezte az olasz lépést. Spanyolország rámutatott, hogy

Ceuta eleve nem része a schengeni övezetnek, így az onnan érkezők nem tudnának ellenőrizetlenül szárazföldi úton Olaszországba utazni. Madrid azzal is vádolja Rómát, hogy szisztematikusan megszegi az uniós menekültügyi szabályokat.

Miután Olaszország elutasította a spanyol ultimátumot, a spanyol belügyminisztérium azonnali ellenlépést vezetett be: szigorú útlevél-, állampolgárság- és vízumellenőrzést rendeltek el minden Olaszországból érkező utasra vonatkozóan. A spanyol határellenőrzés a tervek szerint szeptember 7-ig marad érvényben. Sokan nem gondolnak bele, de ezzel a lépéssel két kulcsfontosságú EU- és NATO-szövetséges között szűnt meg ideiglenesen a szabad mozgás joga.

Komment

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.
Felhasználónév
2024. január 1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekminiszterelnök

Magamutogatás

Gajdics Ottó avatarja

Vagyunk itt pár millióan, akik szerint az, hogy a miniszterelnök összevissza rohangál, majd kisvideókat gyárt az ámokfutásáról, még nem válságkezelés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu