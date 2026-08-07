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Magyar Péter szerint az elmúlt napok megmutatták, hogy igazi lemondás nélkül is megvalósítható a tudatosan energia és víz felhasználás

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Tart a kormányszóvivő tájékoztató.

Magyar Nemzet
2026. 08. 07. 14:06
Fotó: Polyák Attila
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Kormányinfó Magyar Péter
Kormányszóvivői tájékoztató. Fotó: Polyák Attila

A cirkuszi vadállatok további foglalkoztatását a kormány betiltja, felmenő rendszerben, tehát új állatot nem lehet a menazséria részévé tenni, és a cirkuszi állatokat már nem szabad szaporítani. Így hamarosan teljesen eltűnhetnek majd a vadállatok a magyarországi cirkuszok műsorából. 

Magyar Péter: Átvészeltük a leginkább kritikus napokat!

A miniszterelnök a hőség és a kialakult válsághelyzet kapcsán kiemelte, nagyjából egy hete vált különösen súlyossá a helyzet, azonban nemzeti összefogással sikerült megoldani a kialakult helyzetet. 

– Megcsináltuk közösen, és átvészeltük a leginkább kritikus napokat – jelentette ki Magyar Péter. Elmondta, a Duna északi vízgyűjtő területeire számottevő csapadék érkezett, ami 20-30 centiméteres vízszintemelkedést okoz. 

Azért nem szükséges az önkéntes energiafelhasználás-csökkentés, mert 30 fokon már nem használnak annyi energiát a hűtőberendezések, mint 40 fokban. 

Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett a védekezésben és az ország működtetésben ezekben a napokban. 

Mától újraindulnak az eddig álló tehervonatok, visszakapcsolhatóak a díszkivilágítások, és véget ér az otthoni munkavégzés a közszférában is.

A miniszterelnök elmondta, a jelenlegi előrejelzések alapján komoly esély van arra, hogy a mostani helyzet ismét előáll majd. Magyar Péter kiemelte, a védelmi munkacsoport feladata lesz, hogy az energetikai rendszer sérülékeny pontjait feltárja. 

Magyar Péter úgy érzékelte, hogy a vízfelhasználásban különösebb lemondás nélkül is sokat tudott spórolni mindenki, ami egy tanulság a jövőre nézve. 

A kormányfő ezt követően ismét az Orbán-kormányok ócsárolásába kezdett, és azt állította, már évekkel ezelőtt tudható volt, hogy romokban hazánk energatikai rendszere. 

Magyar Péter kijelentette, mindent el kell követni annak érdekében, hogy hazánk győztesként kerüljön ki a klímaváltozás okozta folyamatokból. 

"Ahhoz, hogy bármit lehessen csinálni, elsősorban hálózatfejlesztésre van szükség" - jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette, vannak olyan területei az országnak, ahol a hálózatfejlesztések hiánya miatt nem lehet újabb naperőműveket telepíteni. 

A kormányfő a sajtótájékoztatón hosszasan ágált a Fidesz és a KDNP ellen, közben pedig azt állította, a volt kormánypártok ellopták a naperőműveket, és orosz érdekből támadják a szélerőművek telepítését. 

– Történelmi bűn, hogy mind a paksi atomerőmű és annak tulajdonosa százmilliárdokat költött propagandára, ahelyett, hogy elvégezték volna a paksi szivattyúrendszer lejebb helyezését – emelte ki a kormányfő. 

Magyar Péter sérelmezte, hogy Orbán Viktor nem szólalt meg

Magyar Péter szerint a Fidesz jelenleg nem segíti a védekezést, akadályozni akarja azt. A miniszterelnök szerint az uniós pénzeket is akadályozni akarják. Pedig ezekből rengeteg energetikai fejlesztést tudna ebből a pénzből építeni a kormány. 

Minél rosszabb, annál jobb elvet visz a Fidesz a miniszterelnök szerint, emiatt például nem tartották be a fogyasztási önkorlátozást sem. Magyar Péter szerint pont azt csinálja a Fidesz, amivel a régi ellenzéket vádolta.

Orbán Viktorról is beszélt a mostani miniszterelnök, akinek felrótta, hogy nem szólalt meg a válsághelyzet idején. Szerinte a volt kormányfő klimatizált jachton, vagy egy klimatizált luxusbirtokon pihenhet, de közben azért a háttérből mozgatja a szálakat.

A miniszterelnök a Fidesz-kormányokat csaknem 10 percen keresztül vádolta, és azt állította, több ezer mw tárolókapacitást is kellett volna építenie az államnak a korábbi években.  

Kormányinfó Magyar Péter
Magyar Péter most is Orbán Viktort hiányolta. Fotó: Polyák Attila

Konteós politikát visz a Fidesz – hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök kiállt a szélerőművek mellett, és törekednek arra, hogy a magyarok is befektethessenek majd, mert uniós pénzekből fogják építeni ezeket, jórészt külföldiek. A kormányfő most sietve megígérte, hogy akár az MVM, akár önkormányzatok is beszállhatnak majd a business-be.

Paks II-ről sok jót nem mondott a miniszterelnök, megnézte a gödröket, amik készen vannak, szerinte másra kellett volna költeni az eddig erre elköltött pénzt.

Újságírói kérdésre válaszolva a miniszterelnök elmondta, a szakmai szövetségek hónapok óta azt mondják, hogy ideje lenne már kivezetni a védett árakat, majd pedig kiemelte, tíz éve nem látott szintre csökkent az infláció. Ezután azt mondta, nem tárgyalta a kormány az árrésstop kivezetését. 

Ki lesz az új államfő? 

Kik közül választ államfőjelöltet a Tisza-frakció? – tették fel a kérdést a miniszterelnöknek, aki kiakadt, mert ez szerinte nem kormányügy. Magyar Péter azért kegyesen adott választ a kérdésre, szerinte rengeteg jelölt érkezett, minden irányból. Ezek közül nagyjából 10 név volt komolyan vehető, közülük többeket meghallgattak, és végül 3 név közül a Tisza-frakció fog választani holnap, kedden pedig meg is szavazzák majd.

Annyit elárult azért, hogy a pártpolitikából érkező jelölteket (itt Forsthoffer Ágnessel példálózott), kizárták. Szerinte a megmaradt 3 személy közül bárki jobb elnök lesz, mint az elmúlt 16 évben bárki.

Kormányinfó Magyar Péter
Magyar Péter szerint bárkit választanak köztársasági elnöknek, jobb lesz, mint eddig volt. Fotó: Polyák Attila

Szélerőműveket majd folyamatosan építenek, de 2-4 év mire valóban lesz is belőle valami, addig tárolókapacitást kell építeni Magyar Péter szerint. Fejlődik a magyar gazdaság, több áram kell majd, és az energiahatékonysági programokat is folytatni kell. 

Az MCC átvétele kapcsán a miniszterelnök elmondta, az adott minisztérium megvizsgálja majd, hogy mely feladatok minősülnek valóban közfeladatnak.

– A portfólió azon része, amely nem közfeladatot lát el, külön kell választani, és felkészíteni az értékesítésre, vagy pedig az állami tulajdonban tartásra – tette hozzá Magyar Péter. A kormányfő kijelentette, számos nyitott kérdés van a KEKVA-k ügyében. 

Paks II. Kapcsán a miniszterelnök kiemelte, nem túl bíztató a helyzet, ugyanakkor hozzátette, az érintett tárca még nem fejezte be a projekt átvilágítását. A miniszterelnök kiemelte, 

szükség van egy nagy atomerőműre Magyarországon.

A Telex is Paksról kérdezte a miniszterelnököt, mikor kell majd lekapcsolni Paks I-et, a kijelölt 2037-es dátumhoz képest? Magyar Péter erre közölte, hogy van egy üzemidő-hosszabbítási kérelem, de sok mindent meg kell még csinálni ahhoz, hogy lehessen még hosszabbítani. A miniszterelnök ledöbbent azon, hogy állítása szerint az atomerőmű működtetői ezen eddig nem gondolkodtak.

Kormányinfó Magyar Péter
Köböl Anita lelépett, Magyar Éva és Magyar Péter fejezték be a tájékoztatást. Fotó: Polyák Attila

– Átmeneti megoldás kell Paks I-re, Paks II-t pedig újra kell tervezni – foglalta össze Magyar Péter. A kérdés alól, hogy a Roszatom építheti-e Paks II-t, kitért Magyar Péter, még meg kell várni az átvilágítás eredményeit. 

A Népszava közmédiával kapcsolatos kérdésére válaszolva Magyar Péter elsőként leszólta a kérdést feltevő újságírót, majd pedig ingerülten azt kérdezte, "van-e még kérdés?"

Később a miniszterelnök burkoltan propagandának nevezte a Népszavát is. 

Arra a kérdésre, hogy egy hete még azt mondta Magyar Péter, hogy le kell majd állítani a paksi atomerőművet, de mégsem kellett, a miniszterelnök elkezdte a vizállás előrejelzést felolvasni. Majd végül jelezte, hogy mindenképp újra kell indítani az erőművet, mert a magyar cégek nagyon drágán tudnak csak áramot venni a mostani helyzetben. – Hosszabb távon pedig a cégek saját bevételeiket, az általuk működtetett munkahelyeket veszélyeztetik az önkéntes fogasztáscsökkentéssel is – ismerte be Magyar Péter, hozzátéve, hogy emiatt nem is lehet ezt kérni folyamatosan. 

A HírTV rákérdezett a vízügyi államtitkár szabadságolására, Magyar Péter megerősítette Gajdos László miniszter magyarázatát, mely alapján le volt egyeztetve a szabadsága, de nem utazott el. Magyar Péter elmondta, hogy ő maga kérte, hogy menjen el Ausztriába és tárgyaljon, mert ezzel cáfolhatják azokat a hazugságokat, hogy az osztrákok vízet tartanának vissza a Dunán. 

A HírTV ezek után többet nem kérdezhetett. 

Később, egy másik kérdésre válaszolva azért beleszállt még a csatornába. Azt is állította, hogy a televízióban jelenleg nincsenek reklámok. 

Magyar Péter annyira kiakadt, hogy a tájékoztató lezárásaként belengette, hogy egyes sajtóorgánumokat a jövőben inkább nem szólítanak majd fel, vagy be se engednek a jövőben a tájékoztatókra. 

 

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