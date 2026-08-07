Magyar Péter szerint az elmúlt napok megmutatták, hogy igazi lemondás nélkül is megvalósítható a tudatosan energia és víz felhasználás

A cirkuszi vadállatok további foglalkoztatását a kormány betiltja, felmenő rendszerben, tehát új állatot nem lehet a menazséria részévé tenni, és a cirkuszi állatokat már nem szabad szaporítani. Így hamarosan teljesen eltűnhetnek majd a vadállatok a magyarországi cirkuszok műsorából.
Magyar Péter: Átvészeltük a leginkább kritikus napokat!
A miniszterelnök a hőség és a kialakult válsághelyzet kapcsán kiemelte, nagyjából egy hete vált különösen súlyossá a helyzet, azonban nemzeti összefogással sikerült megoldani a kialakult helyzetet.
– Megcsináltuk közösen, és átvészeltük a leginkább kritikus napokat – jelentette ki Magyar Péter. Elmondta, a Duna északi vízgyűjtő területeire számottevő csapadék érkezett, ami 20-30 centiméteres vízszintemelkedést okoz.
Azért nem szükséges az önkéntes energiafelhasználás-csökkentés, mert 30 fokon már nem használnak annyi energiát a hűtőberendezések, mint 40 fokban.
Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett a védekezésben és az ország működtetésben ezekben a napokban.
Mától újraindulnak az eddig álló tehervonatok, visszakapcsolhatóak a díszkivilágítások, és véget ér az otthoni munkavégzés a közszférában is.
A miniszterelnök elmondta, a jelenlegi előrejelzések alapján komoly esély van arra, hogy a mostani helyzet ismét előáll majd. Magyar Péter kiemelte, a védelmi munkacsoport feladata lesz, hogy az energetikai rendszer sérülékeny pontjait feltárja.
Magyar Péter úgy érzékelte, hogy a vízfelhasználásban különösebb lemondás nélkül is sokat tudott spórolni mindenki, ami egy tanulság a jövőre nézve.
A kormányfő ezt követően ismét az Orbán-kormányok ócsárolásába kezdett, és azt állította, már évekkel ezelőtt tudható volt, hogy romokban hazánk energatikai rendszere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!