Magyar Péter szerint az elmúlt napok megmutatták, hogy igazi lemondás nélkül is megvalósítható a tudatosan energia és víz felhasználás

Kormányszóvivői tájékoztató. Fotó: Polyák Attila

A cirkuszi vadállatok további foglalkoztatását a kormány betiltja, felmenő rendszerben, tehát új állatot nem lehet a menazséria részévé tenni, és a cirkuszi állatokat már nem szabad szaporítani. Így hamarosan teljesen eltűnhetnek majd a vadállatok a magyarországi cirkuszok műsorából.

Magyar Péter: Átvészeltük a leginkább kritikus napokat!

A miniszterelnök a hőség és a kialakult válsághelyzet kapcsán kiemelte, nagyjából egy hete vált különösen súlyossá a helyzet, azonban nemzeti összefogással sikerült megoldani a kialakult helyzetet.

– Megcsináltuk közösen, és átvészeltük a leginkább kritikus napokat – jelentette ki Magyar Péter. Elmondta, a Duna északi vízgyűjtő területeire számottevő csapadék érkezett, ami 20-30 centiméteres vízszintemelkedést okoz.

Azért nem szükséges az önkéntes energiafelhasználás-csökkentés, mert 30 fokon már nem használnak annyi energiát a hűtőberendezések, mint 40 fokban.

Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett a védekezésben és az ország működtetésben ezekben a napokban.

Mától újraindulnak az eddig álló tehervonatok, visszakapcsolhatóak a díszkivilágítások, és véget ér az otthoni munkavégzés a közszférában is.

A miniszterelnök elmondta, a jelenlegi előrejelzések alapján komoly esély van arra, hogy a mostani helyzet ismét előáll majd. Magyar Péter kiemelte, a védelmi munkacsoport feladata lesz, hogy az energetikai rendszer sérülékeny pontjait feltárja.

Magyar Péter úgy érzékelte, hogy a vízfelhasználásban különösebb lemondás nélkül is sokat tudott spórolni mindenki, ami egy tanulság a jövőre nézve.

A kormányfő ezt követően ismét az Orbán-kormányok ócsárolásába kezdett, és azt állította, már évekkel ezelőtt tudható volt, hogy romokban hazánk energatikai rendszere.