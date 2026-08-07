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Ezek a típusok a magyarok kedvenc használt autói

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A forint erősödésével párhuzamosan nagyot nőtt az import, emiatt mérséklődődött az itthoni piaci árszint is.

2026. 08. 07. 11:59
Forrás: Das Weltauto
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A használtautó-import top márkái júliusban (darab, piaci részesedés)

Forrás: Data House


A használtimportot eltartók vásárlóerejét mutatja, hogy még mindig az alsó-közép, a felső-közép kategória (a többnyire koros) modelljei a legkelendőbbek, és a harmadik helyen a kisautókat látjuk, míg a C-SUV és a B-SUV kategória csak utánuk következik. Viszont az is igaz, hogy a C-SUV szegmens erősen jön fölfelé.

A használtautó-import kategóriasorrendje 1. – 7. hó (darab, piaci részesedés)

Forrás: Data House


A használtautó-import kedvenc modelljei július végéig (darab)

Forrás: Data House

A használt kishaszonjárművek héthavi, 6271 darabos importja 12,5 százalékkal haladta meg az elmúlt év azonos időszakában elértet, és 26,7 százalékkal lett magasabb a tavaly előttinél.

Kishaszonjármű használtimport toplista 1. – 7. hó (darab, piaci részesedés)

Fotó: Forrás: Data House

 

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