Átrendeződő használtautó-piac: meredeken csökken az olcsó kocsik aránya

A statisztika szerint az autók értékét továbbra is jelentősen befolyásolja az életkor, a futásteljesítmény és az állapot.

A benzines modellek évente átlagosan 6,9 százalékot,

a dízelek 7,7 százalékot veszítenek az értékükből,

míg az elektromos autók esetében ez az arány 8,1 százalék.

Minden további ezer megtett kilométer átlagosan 0,2 százalékkal csökkenti az autók árát.

A top tízes modellek mindegyikének átlagéletkora csökkent

A legnagyobb hirdetésszámmal a Volkswagen rendelkezett, amelyet a BMW és a Ford követett. Az első ötben az Opel és a Mercedes-Benz is stabilan őrizte pozícióját, míg a Toyota, a Skoda, a Renault és a Kia továbbra is a legnépszerűbb márkák közé tartozott. A hónap során a top tízes sorrendben nem történt változás. A legnépszerűbb márkák átlagéletkora tovább csökkent: a Kia maradt a legfiatalabb kínálattal rendelkező márka 9,1 éves átlagéletkorral, míg az Opel, a Renault és a Volkswagen modelljei továbbra is a legidősebbek közé tartoznak.

A legnépszerűbb modellek között továbbra is az Audi A6 bizonyult a legdrágábbnak 6,49 millió forintos átlagárral, míg a Suzuki Swift maradt a legolcsóbb 1,86 millió forintos átlagértékkel. A Kia Ceed volt a legfiatalabb modell 9,1 éves átlagéletkorral, míg a Suzuki Swift továbbra is a legidősebb modellek közé tartozik közel 17,6 éves átlaggal. A legnagyobb áremelkedést ismét a Suzuki Swift produkálta: átlagára egy év alatt 25,7 százalékkal nőtt. A top tízes modellek mindegyikének átlagéletkora csökkent, a legnagyobb mértékben a Toyota Yaris fiatalodott, 18,3 százalékkal.