Hogyan marad meg a szeretet a válás után? Ez a film választ ad rá

Sajátos perspektívából és nyelvezettel mutat be egy elválástörténetet Izland legfontosabb kortárs filmrendezője, Hlynur Pálmason. Az új filmje, A szeretet, ami megmarad nem analizál, még csak fel sem villantja a különválás stációit. Pedig ez lett volna a könnyebb: drámai dialógusok, belső monológok, motivációkat feltáró múltidézés. Pálmason ehelyett egy sokkal kreatívabb, inspirálóbb utat választott: a természet körforgásával, törvényszerűségeivel paralel mutat rá az emberi kapcsolatok folytonosságára lassú tempójú, költői hangvételű filmjében.

Ménes Márta
2026. 05. 18. 5:45
Egy család hétköznapjait látjuk – gyümölcsturmixolás, kutyafürdetés, túrázás, korcsolyázás –, otthonos képek, közeli dialógusok, lassú tempó. Lehetne unalmas, de mégsem az. Pálmason titka talán az, hogy a magyarázó szándék nélküli, expresszív képei már önmagukban lenyűgözik a nézőt. A vizuális művészként is dolgozó rendező egyedi, 

„vizuális líraként” is jellemzett formanyelvében az érzékszervi tapasztalat fontosabb, mint maga a cselekmény. Szerepe van a fényeknek, a textúráknak, a hangoknak – a természet nem csupán háttér nála, hanem az érzelmeket és az idő múlását közvetítő térkompozíció.

Olykor úgy érezzük magunkat, mint egy ASMR-videó nézése közben, már-már relaxált állapotba kerülünk, mindeközben azon gondolkodunk, mennyit adhat a természetközeliség fizikai és mentális egészségünknek egyaránt. Anna művészetének origója a rozsda, az idő múlásának szimbóluma. A rozsdásodás mint folyamatművészet jelenik meg, melyet végig az organikus és az indusztriális harmonikus ellentéte keretez. A különleges rozsdanyomatok elkészülésének fázisain túl a kortárs művészeti piac helyzetét is felskicceli a film, mindezt rendkívül szórakoztató formában. A humor a realisztikus fogalmazásmódot megtörő álomszerű, szürreális képekben (például amikor egy óriás kakas rátámad Maggira) is megmutatkozik, bár ezek indokoltsága kérdőjeles a nézőben, ezek elhagyásával is teljes lenne az élmény.

A szeretet, ami megmarad láthatóvá tesz: ahogy a rozsda az időt. Emlékeztet arra: látni, hogy mi van bennem, bennünk, körülöttünk, nem mindig könnyű, de jó befektetés.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
