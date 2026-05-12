Cannes: Nemes Jeles László filmje az Arany Pálmáért versenyez a ma kezdődő filmfesztiválon
Nemes László Mouiln című, Magyarországon forgatott, új francia filmjének – amelynek utómunkálatait az NFI Filmlabor kiváló csapata készítette – a ma nyíló 79. Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjában lesz a világpremierje. A Cannes-i Kritikusok Hete versenyében Kreif Zsuzsanna a Nemzeti Filmintézet által támogatott magyar-francia koprodukcióban készült rövid animációja, az ADGWA-ATA indulhat.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
