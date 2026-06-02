veszélyOlaszországterrorista

Újabb magányos terroristát tartóztattak le Olaszországban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Növekszik a terrorfenyegetettség Olaszországban: a hatóságok egymás után számolják fel a rejtőzködő dzsihadista sejteket és fogják el a merényletre készülő gyanúsítottakat. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint az iszlám fundamentalizmus valós veszélyt jelent az ország számára, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a biztonsági szervek hatékony fellépésének köszönhetően több támadást is sikerült megelőzni.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 06. 02. 22:19
Képünk illusztráció Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A terrorgyanús esetek megszaporodásával kapcsolatban Giorgia Meloni olasz miniszterelnök elismerte, hogy az iszlám integralizmus valós veszélyt jelent Olaszország számára. Hivatkozott a közelmúltban Modenában történt gázolásos támadásra, amely több szempontból is hasonlít a terrorista merényletekhez.

 A kormányfő arról is beszélt, hogy kabinetje határozottan fellép a tömeges illegális migráció ellen. Hangsúlyozta: a kormány migrációs politikájának köszönhetően a tengeri érkezések száma jelentősen visszaesett az előző évekhez képest.

Meloni arról is beszámolt, hogy az Olaszország Testvérei párt törvényjavaslatot nyújtott be a gyorsan terjedő iszlamista szeparatizmus visszaszorítására. A tervezet átláthatóbbá tenné az imaházak külföldi finanszírozását, megtiltaná az arcot eltakaró ruházat viselését, valamint szigorúbb büntetéseket vezetne be a kényszerházasságok esetében.

Végezetül a miniszterelnök élesen bírálta a baloldali ellenzéket. Azzal vádolta politikai ellenfeleit, hogy politikai haszonszerzés céljából szövetséget kötnek egyes külföldi közösségekkel. Különösen aggasztónak nevezte, hogy egyes baloldali politikusok kapcsolatot tartanak fenn radikális szellemű iszlám szervezetekkel.

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga főtitkára is reagált a terrorgyanús személyek ismétlődő letartóztatásaira. Élesen bírálta a baloldalt, amelyet az elhibázott és ellenőrizetlen befogadási politika miatt felelőtlennek, sőt a radikális iszlám cinkosának nevezett. 

Kijelentette, hogy a politikai iszlám nem integrálódni akar, hanem hódítani, és ez jelenti a legnagyobb veszélyt Olaszország jövőjére. Salvini szerint az iszlám terrorizmus elleni küzdelem nem csupán rendészeti vagy jogi kérdés, hanem alapvetően kulturális probléma. A Liga főtitkára emlékeztetett arra is, hogy a baloldal bíróság elé akarta állítani, amiért belügyminiszterként lezárta a kikötőket a migránsok előtt. Hangsúlyozta: a Liga és az európai Patrióták frakciója továbbra is határozottan fellép a fanatizmus ellen. Végezetül leszögezte, hogy aki hallgat az illegális migráció drámai következményeiről, az bűnrészes.

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter üdvözölte a Brianzában élő, nemzetközi terrorizmussal vádolt 21 éves egyiptomi fiatal letartóztatását. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a sikeres akció az olasz megelőző és védelmi rendszer hatékonyságát bizonyítja az iszlamista radikalizáció elleni küzdelemben. 

Elmondta: az elfogást a rendvédelmi szervek közterületi ellenőrzései, valamint az informatikai csatornák és a közösségi média folyamatos figyelemmel kísérése tette lehetővé.

 

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: Csudai Sándor)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekarany

Új szakma van kibontakozóban

Bayer Zsolt avatarja

Minden körülmények között aranynak kell nevezni a budit, akkor is, ha valójában műanyagról vagy rézről van szó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu