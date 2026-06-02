Újabb magányos terroristát tartóztattak le Olaszországban

A terrorgyanús esetek megszaporodásával kapcsolatban Giorgia Meloni olasz miniszterelnök elismerte, hogy az iszlám integralizmus valós veszélyt jelent Olaszország számára. Hivatkozott a közelmúltban Modenában történt gázolásos támadásra, amely több szempontból is hasonlít a terrorista merényletekhez.
A kormányfő arról is beszélt, hogy kabinetje határozottan fellép a tömeges illegális migráció ellen. Hangsúlyozta: a kormány migrációs politikájának köszönhetően a tengeri érkezések száma jelentősen visszaesett az előző évekhez képest.
Meloni arról is beszámolt, hogy az Olaszország Testvérei párt törvényjavaslatot nyújtott be a gyorsan terjedő iszlamista szeparatizmus visszaszorítására. A tervezet átláthatóbbá tenné az imaházak külföldi finanszírozását, megtiltaná az arcot eltakaró ruházat viselését, valamint szigorúbb büntetéseket vezetne be a kényszerházasságok esetében.
Végezetül a miniszterelnök élesen bírálta a baloldali ellenzéket. Azzal vádolta politikai ellenfeleit, hogy politikai haszonszerzés céljából szövetséget kötnek egyes külföldi közösségekkel. Különösen aggasztónak nevezte, hogy egyes baloldali politikusok kapcsolatot tartanak fenn radikális szellemű iszlám szervezetekkel.
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