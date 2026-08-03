Hivatalos: ők lesznek Szijjártó Péter és Budai Gyula utódai a Fidesz-frakcióban

– Rendkívüli megtiszteltetés ért: országgyűlési képviselő leszek. Szeretem a hazámat és szeretnék tenni érte! – így reagált Hortay Olivér a bejelentésre a közösségi oldalán. Az újdonsült honatya elmondta, hogy kutatóként eddig az energiapiaci, gazdasági tendenciák feltárásán és megértésén dolgozott, ám a kibontakozó helyzet markánsabb kiállást tesz indokolttá, s képviselőként ebben nagyobb mozgástere nyílik.