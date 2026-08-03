– Rendkívüli megtiszteltetés ért: országgyűlési képviselő leszek. Szeretem a hazámat és szeretnék tenni érte! – így reagált Hortay Olivér a bejelentésre a közösségi oldalán. Az újdonsült honatya elmondta, hogy kutatóként eddig az energiapiaci, gazdasági tendenciák feltárásán és megértésén dolgozott, ám a kibontakozó helyzet markánsabb kiállást tesz indokolttá, s képviselőként ebben nagyobb mozgástere nyílik.
Hivatalos: ők lesznek Szijjártó Péter és Budai Gyula utódai a Fidesz-frakcióban
Két új képviselője lesz a Fidesz parlamenti frakciójának: Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője, valamint Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi szóvivője kapja a Szijjártó Péter és Budai Gyula távozásával megüresedő mandátumokat. A bejelentésről szóló Facebook-videójában Bóka János frakcióvezető elmondta, hogy Magyarország előtt álló gazdasági és energetikai kihívások indokolják a két szakember parlamenti szerepvállalását.
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