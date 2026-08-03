Mit mesél egy korsó sör Magyarországról?

A régi emlékiratok lapjain is újra meg újra felbukkan ez az ital. Az erdélyi főúr, Bethlen Miklós önéletírásában arról vallott, hogy orvosa tanácsára többnyire vizet ivott, de olykor szívesen váltott sörre. Apor Péter pedig azt jegyezte fel, hogy a 17. századi erdélyi nemesasszonyok is ittak sört, igaz, mértékkel. Mikes Kelemen Rodostóból írt egyik levelében zágoni sörivását emlegeti, másutt pedig a sűrűre főzött szőlőlevet, a peszmeget hasonlítja a magyar mézsörhöz. Apró megjegyzések csupán, mégis jól mutatják, milyen természetes része volt ez az ital a régi magyar mindennapoknak.

A sernevelés tudománya

A régi magyar nyelv a sörfőzést sernevelésnek nevezte. Először csíráztatták a gabonát, ebből készült a maláta, amelyet megszárítottak, majd megőröltek. Ezután következett a főzés, a komló hozzáadása, a hűtés, az erjesztés, végül pedig az érlelés. De vajon kik főzték a sört, mielőtt megjelentek a nagy gyárak?

A főúri udvarokban, mint például a Pálffyak, a Thurzók, a Balassák, a Nádasdyak és több egyházi méltóság gazdaságában külön serfőzők dolgoztak. A városok gyarapodásával pedig még több hivatásos sörfőző telepedett meg hazánkban. Selmecbánya, Körmöcbánya, Besztercebánya, Pozsony, Kassa, Sopron és Bártfa egyaránt híres volt a söréről. Utóbbinak különösen jó híre lehetett: Mátyás király és Beatrix esküvőjére is innen szállították a hordókat. A városok egyébként nagyon ügyeltek arra, milyen sört mérnek a serházakban és mennyiért. A rossz minőségű vagy felvizezett italért büntetés járt.

Persze nem minden sör főúri vagy városi serházból került az asztalra. Évszázadokon át a családok maguk is készítették. A legismertebb változat a szaladsör volt, amely nevét a szláv eredetű slad – vagyis maláta – szóról kapta. Búzát, árpát vagy zabot csíráztattak, majd kemencében megszárították, megőrölték, forró vízzel felöntötték, végül kovásszal indították el az erjedést. Komló is került bele, sárgás színét pedig olykor hagyma- vagy kenyérhéj adta. Lakodalmakra, disznótorokra és más nagyobb ünnepekre egészen az 1940-es évekig főzték a családok Székelyföldön.