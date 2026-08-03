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Gianni InfantinoFIFAbotrány

Csak gonosz farkasvigyora és a pénz tudja megmenteni a FIFA bukott elnökét

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A svájci születésű FIFA-elnök, Gianni Infantino munkamániás, a sportnak és a labdarúgásnak élő hivatalnok. Egy ideig úgy tűnt, ő lesz a sportág megmentője és megtisztítója. Gianni Infantino később rájött, hogy van ennél jobb lehetőség is. Pénzt kell osztani, korruptnak kell lenni és le kell kenyerezni az egész világot.

Lantos Gábor
2026. 08. 03. 8:12
Gianni Infantino feleségével 2024-ben, Indiában Fotó: PUNIT PARANJPE Forrás: AFP
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A man with a mask representing FIFA President Gianni Infantino and a football World Cup trophee gestures next to giant billboards in a street of Infantino's hometown of Brig, where his parents originally moved as migrants, during a protest by NGO Avaaz calling on Infantino to commit to a $440 million FIFA compensation fund for victims of this Qatar 2022 World Cup football tournament, on December 7, 2022. (Photo by VALENTIN FLAURAUD / AFP)
A svájci Brigben, Infantino szülővárosában is imádják őt - Fotó: VALENTIN FLAURAUD / AFP

Gianni Infantino születése előtt majdnem meghalt. Még édesanyja méhében volt, amikor kiderült, hogy valami nincs rendben a magzat vérével. A kiírt időpont előtt 12 nappal született meg. Megkezdődött a harc az életéért. A csecsemő sárgasága csaknem végzetesnek bizonyult. 

Csak a teljes vérátömlesztés menthette meg a kisgyereket.

A Vöröskereszt egész Európában két olyan embert talált, akinek ugyanaz a ritka vércsoportja volt, mint a csecsemőnek. Az egyik donor az angliai Bristolban élt. A másik a jugoszláv fővárosban, Belgrádban. Mindketten adtak fél liter vért, amit légi úton szállítottak Svájcba. Ez mentette meg Gianni Infantino életét.

A libanoni és a katari kapcsolat

56 évvel később ő lett a világfutball legbefolyásosabb embere. Felesége libanoni, a neve Leena Al Ashqar. A nőt nagyon ritkán látni férje oldalán. Amikor megismerkedtek, a nő a Libanoni Labdarúgó-szövetség titkárnője volt, Infantino meg az UEFA alkalmazottja. Négy lányuk van – az ikrek, Sabrina és Alessia (mindketten 23 évesek), Shania Serena (21) és Dhalia Nora (15). Az ikrek egy nappal azután születtek meg, hogy Infantino édesapja meghalt. A svájci Blick újságnak adott interjújában elmondta: „Az apám meghalt, és másnap megszülettek az ikerlányaim. 

Elvesztettem az apámat, és másnap hirtelen két gyermekem született. Micsoda élet.

A család jelenleg a svájci Zug kantonban él, egy négy és fél szobás lakásban. A 8500 eurós bérleti díjat a FIFA fizeti. A szövetség egy párizsi lakást is bérel a vezetőjének. Érdekes módon a család korábban a Zugi-tó túloldalán, Küsnachtban, Zürich kantonban élt. Az ottani adók azonban nyilvánvalóan túl magasak voltak. A költözés után az addigi adók felét kell csak fizetniük. Infantino nem hülye ember, megnézi, mire adja ki a család pénzét. Korábban a família egy ideig a katari fővárosban, Dohában is élt. Infantino két lánya ott is járt iskolába. A FIFA elnöke 2022 óta bérel ott egy házat. Másik lánya Miamiban jár iskolába. 

A tandíj évente 52 ezer dollár. Ki fizeti a révészt? A FIFA.

Házasságkötése óta Infantino svájci, olasz és libanoni állampolgársággal rendelkezik. Folyékonyan beszél angolul, olaszul, franciául, németül, arabul, spanyolul és portugálul. Munkamániásként ismert, mindig úton van, állandóan elfoglalt. Kedvenc játékszere egy magánrepülőgép. Kereskedelmi járatra, emberek közé ő fel nem száll. A Gulfstream G650ER, a Gulfstream ultrahosszú hatótávolságú üzleti gépe egy tankolással akár 13 ezer kilométert is képes repülni. A fedélzeten 19 utas élvezheti a kényelmet és nézhet ki a 16 panorámaablak egyikén. Infantinónak a gép bérlése semmibe sem kerül. A repülőt a katari légitársaság biztosítja neki.

Ötödosztályban focizott

Gianni Infantino nem volt nagy futballista – a svájci ötödosztályban játszott az FC Folgore csapatában. Fribourgban járt egyetemre, majd 2000-ben vették fel dolgozni az UEFA-ba. Ott 2009-ben lett főtitkár, ami már fontos beosztásnak számított. Ám Infantino ezzel nem elégedett meg. Többet és többet akart. Szerencsecsillagzata 2015-ben ragyogott fel. Sepp Blatter addigra már teljesen ellehetetlenült a FIFA elnöki székében. 

Infantino megérezte a nagy lehetőséget. Jókor volt, jó helyen. Agyában megfogant a terv: miért ne lehetne ő a FIFA elnöke. Benyújtotta pályázatát. 2016-ban pedig a FIFA tagsága úgy gondolta: ez az ember lehet a sportág megmentője, megtisztítója. Gianni Infantino a csúcsra ért. FIFA elnök lett. 

Hivatalba lépésekor átláthatóságot, hitelességet és egy új FIFA-t ígért: „Helyreállítjuk a FIFA imázsát és hírnevét” – szónokolta. Mottója rémségesen egyszerű: „Aki fizet, az diktálja a feltételeket. És Infantino jól fizetett. A 211 tagszövetségnek megígérte, hogy négyéves ciklusonként 1,4 millió euróról 4,4 millió euróra növeli a FIFA-támogatását. Ki tudott volna erre nemet mondani? A világfutball szegényházai biztosan nem. S amíg ők vannak többen, addig Infantino is nyeregben ült.

MOSCOW, RUSSIA - JULY 15: Russian President Vladimir Putin (R) and FIFA President Gianni Infantino (L) attend the award ceremony of the 2018 FIFA World Cup Russia final at the Luzhniki Stadium in Moscow, Russia on July 15, 2018. France have won the World Cup beating Croatia 4-2. Sebnem Coskun / Anadolu Agency (Photo by Sebnem Coskun / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Gianni Infantino Vlagyimir Putyin társaságában - Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU AGENCY

Tíz évvel később a futballvilág döbbenten és sokkolva tapasztalja, mi tett Infantino a FIFA-val. A Német Labdarúgó-szövetség korábbi elnöke, Theo Zwanziger a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában azt mondta: "Infantino teljesen elvesztette a kapcsolatot a futballal.”

Imádja a gazdagokat

Infantino elárulta a labdarúgást és eladta a sportágat. Egy 2025-ös pénzügyi jelentés szerint havonta körülbelül 5,2 millió eurós fizetést kapott. Ez sem volt elég. Kapzsisága határtalan. Korábbi főnöke, az UEFA egykor volt első embere, Michel Platini így jellemezte: 

Soha nem volt arra alkalmas, hogy ő legyen a vezető, az első ember. Másodiknak kiváló volt. Elképesztő módon vonzódik a gazdagokhoz és hatalmasokhoz. Ez a jelleme.

2019-ben a FIFA-főnök Vlagyimir Putyin orosz elnöktől megkapta a Barátság Érdemrendet. Különösen szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal. 2025-ben Trump Nobel-békedíjra vágyott. Nem kapta meg. Mit kell tenni ilyenkor a szolgalelkű Infantinónak? Alapítani egy másik Békedíjat, amit a FIFA ad át. Megtette. Megcselekedte. 2025 decemberében személyesen adta át Trumpnak az új kitüntetést. A többit tudjuk. Trumpnak nem tetszett, hogy az idei vb-n a piros lappal kiszórt amerikai csatár, Balogun nem játszhatott volna Belgium ellen. Nosza, ragadjuk meg a telefont, szóljunk Gianninak, ő majd elintézi. És elintézte. Mert Infantino addigra már bejáratosan mozgott a Trump családban is. Megismerte Joshua Kushnert, akinek rengeteg pénze van. Az ő vállalatát nézte ki magának Infantino, ez lett volna az a cég, amelynek kijátssza a labdarúgó vb-k kereskedelmi és marketingjogait. Nem sokon múlt, hogy nem sikerült.

Baltával táncolt Indiában

Infantino 2024-ben Indiában is járt. Anant Ambani (a milliárdos Mukesh Ambani fia) és Radhika Merchant 600 millió eurós esküvőjén. Számos nemzetközi hírességet láttak ott vendégül. Kim Kardashian, Tony Blair és Justin Bieber is ott tapsolt. 

Infantino? Ő hagyományos indiai ruhát viselt, és lelkesen táncolt a színpadon egy baltával.

A multimilliárdos Ambani család személyes vendégeként hívták meg, mivel a FIFA és az Ambani tulajdonában lévő Reliance Industries szoros üzleti kapcsolatokat ápol, és közösen tervezik az indiai futballpiac bővítését. Még mindig nem világos, miért kell 64 csapatosra bővíteni a labdarúgó-világbajnokságot? Mert Indiának be kellene jutnia. A Föld legnépesebb országa nem maradhat ki a jóból. És Infantino sem. 

Former FIFA president Sepp Blatter reacts as he leaves the courthouse after the verdict of an appeal by Swiss Attorney General's office against former UEFA and FIFA presidents over a suspected fraudulent payment, in Muttenz near Basel, on March 25, 2025. Former FIFA president Sepp Blatter and ex-UEFA chief Michel Platini were acquitted again on March 25, 2025 on appeal by a Swiss court in a long-running corruption case. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Sepp Blatter, a FIFA volt elnöke szerint Gianni Infantino egy diktátor - Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Gianni Infantino mindig is a megtámadhatatlan sportvezető pózában tetszeleg. Állítja: soha nem lopott el egy fillért sem. Minden korrupciós vádat élből elutasít. 

Saját arroganciájának és megalomániájának legfőbb bizonyítéka, hogy az általa életre hívott FIFA-klubvilágbajnokság trófeájába az ő nevét vésették bele.

Ezt még Sepp Blatter sem merte megtenni. A FIFA uralja a focit – és Infantino uralja a FIFA-t. Nem csoda, hogy Blatter, a FIFA korábbi elnöke most azt mondja: „Infantino diktáror, a FIFA a diktatúra legnagyobb megtestesítője.” Ismételjük meg még egyszer, ki mondta ezt: Sepp Blatter. 

Az első ciklus nem volt ciklus

2019-ben Infantinót a FIFA kongresszusán közfelkiáltással újraválasztották. Ugyanez történt négy évvel később is. Ellenjelölt? Az nem volt. Jövőre véget ér harmadik, és a FIFA alapszabálya szerinti utolsó ciklusa. De Infantino nem lenne Infantino, ha erre is nem talált volna ki valamit. Szerinte, mivel Sepp Blatter lemondása után az első ciklusa a szokásos négy helyett csak három évig tartott, az nem tekinthető teljes ciklusnak. Ügyes? Az.

Infantino ezért 2027-ben azt tervezi, hogy újra jelölteti magát. Ez lenne a végső ciklusa, amely 2031-ig tart. Ezt követően a FIFA világbajnokság-szervező cégének élére kívánt (volna) lépni, így megtartva az irányítást. Most azonban (időlegesen) elvesztette a hatalmi harcot és a milliárdos csatát. Infantino bukása most már küszöbön állhat. Már csak az a kérdés, megbukik-e?

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