Csak gonosz farkasvigyora és a pénz tudja megmenteni a FIFA bukott elnökét

A svájci Brigben, Infantino szülővárosában is imádják őt - Fotó: VALENTIN FLAURAUD / AFP

Gianni Infantino születése előtt majdnem meghalt. Még édesanyja méhében volt, amikor kiderült, hogy valami nincs rendben a magzat vérével. A kiírt időpont előtt 12 nappal született meg. Megkezdődött a harc az életéért. A csecsemő sárgasága csaknem végzetesnek bizonyult.

Csak a teljes vérátömlesztés menthette meg a kisgyereket.

A Vöröskereszt egész Európában két olyan embert talált, akinek ugyanaz a ritka vércsoportja volt, mint a csecsemőnek. Az egyik donor az angliai Bristolban élt. A másik a jugoszláv fővárosban, Belgrádban. Mindketten adtak fél liter vért, amit légi úton szállítottak Svájcba. Ez mentette meg Gianni Infantino életét.

A libanoni és a katari kapcsolat

56 évvel később ő lett a világfutball legbefolyásosabb embere. Felesége libanoni, a neve Leena Al Ashqar. A nőt nagyon ritkán látni férje oldalán. Amikor megismerkedtek, a nő a Libanoni Labdarúgó-szövetség titkárnője volt, Infantino meg az UEFA alkalmazottja. Négy lányuk van – az ikrek, Sabrina és Alessia (mindketten 23 évesek), Shania Serena (21) és Dhalia Nora (15). Az ikrek egy nappal azután születtek meg, hogy Infantino édesapja meghalt. A svájci Blick újságnak adott interjújában elmondta: „Az apám meghalt, és másnap megszülettek az ikerlányaim.

Elvesztettem az apámat, és másnap hirtelen két gyermekem született. Micsoda élet.

A család jelenleg a svájci Zug kantonban él, egy négy és fél szobás lakásban. A 8500 eurós bérleti díjat a FIFA fizeti. A szövetség egy párizsi lakást is bérel a vezetőjének. Érdekes módon a család korábban a Zugi-tó túloldalán, Küsnachtban, Zürich kantonban élt. Az ottani adók azonban nyilvánvalóan túl magasak voltak. A költözés után az addigi adók felét kell csak fizetniük. Infantino nem hülye ember, megnézi, mire adja ki a család pénzét. Korábban a família egy ideig a katari fővárosban, Dohában is élt. Infantino két lánya ott is járt iskolába. A FIFA elnöke 2022 óta bérel ott egy házat. Másik lánya Miamiban jár iskolába.

A tandíj évente 52 ezer dollár. Ki fizeti a révészt? A FIFA.

Házasságkötése óta Infantino svájci, olasz és libanoni állampolgársággal rendelkezik. Folyékonyan beszél angolul, olaszul, franciául, németül, arabul, spanyolul és portugálul. Munkamániásként ismert, mindig úton van, állandóan elfoglalt. Kedvenc játékszere egy magánrepülőgép. Kereskedelmi járatra, emberek közé ő fel nem száll. A Gulfstream G650ER, a Gulfstream ultrahosszú hatótávolságú üzleti gépe egy tankolással akár 13 ezer kilométert is képes repülni. A fedélzeten 19 utas élvezheti a kényelmet és nézhet ki a 16 panorámaablak egyikén. Infantinónak a gép bérlése semmibe sem kerül. A repülőt a katari légitársaság biztosítja neki.