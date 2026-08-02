Megkérdeztük a Sziget szervezőit, veszélyben van-e a fesztivál az energiakrízis miatt

Az ország energiaellátását övező bizonytalanságok miatt felmerül a kérdés, milyen hatással lehet a helyzet a nyári fesztiválokra. A Sziget szervezőit arról kérdeztük, veszélybe kerülhet-e a rendezvény működése, milyen tartalék energiaellátással készülnek, és hogyan alkalmazkodnak a hőség, valamint a poros időjárás jelentette kihívásokhoz.
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Az önellátással kapcsolatban, ahogy az első kérdésben már említettük, egy ekkora nemzetközi rendezvény esetében alapvető biztonsági követelmény, hogy egy esetleges áramszünet esetén is zavartalanul folytatódhasson a fesztivál. Ennek megfelelően
a Sziget már évek óta olyan tartalék energiaellátási rendszerrel is rendelkezik, amely a fesztivál áramellátását képes generátorral előállított villamos energiával kiváltani.
Fenntarthatóság a Szigeten
– Az alvállalkozókkal kötöttek-e külön energiatakarékossági, vízhatékonysági szerződést?
– A fenntartható működés a Sziget teljes szervezésének alapelve, amelyet önálló fenntarthatósági csapat koordinál. A fesztiválon külön fenntarthatósági osztály működik, amely évről évre kidolgozza és továbbfejleszti a fesztivál fenntarthatósági protokollját. Ezt a szempontrendszert nemcsak a saját működésünkben alkalmazzuk, hanem partnereinkkel és alvállalkozóinkkal szemben is érvényesítjük. A szolgáltatókkal együttműködve minden évben arra törekszünk, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük a fesztivál környezeti lábnyomát. A fenntarthatósági protokoll a nemzetközi fesztiválpiacon is kiemelkedő színvonalat képvisel, és olyan folyamatosan fejlődő rendszer, amelynek célja, hogy a Sziget működése, a látogatói élmény megőrzése mellett is egyre környezettudatosabb legyen.
– Valószínűleg már nem lesz az esemény idején 40 fok körüli hőmérséklet napközben, de előre láthatóan 30 fok felett lesz a nappali hőmérséklet. Milyen kánikula (vész)forgatókönyvvel készülnek pl. vízfogyasztás és hűtés kapcsán?
– Az elmúlt évek tapasztalatai alapján
a nyári hőhullámok sajnos ma már a fesztiválok működésének természetes velejárói, ezért nem külön vészforgatókönyvvel készülünk, hanem folyamatosan alkalmazkodunk ezekhez a körülményekhez.
Már a fesztivál tervezésekor figyelembe vettük a változó időjárási körülményeket és az elmúlt évek tapasztalatai alapján idén is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a területen a korábbinál jóval több árnyékolt pihenőhely álljon rendelkezésre, ahol a látogatók a legmelegebb időszakokban is megpihenhetnek, felfrissülhetnek, és mindenki ingyenes ivóvízhez is juthat a fesztivál több pontján. Emellett folyamatosan figyeljük az időjárási helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket vezetünk be annak érdekében, hogy a látogatók biztonságosan és komfortosan vehessenek részt a fesztiválon.
Így készülnek a hőségre és a porra
– A por gyakori probléma tud lenni a Szigeten. Készülnek-e idén új megoldással vagy marad, ami eddig is volt?
– A por csökkentése érdekében az elmúlt években bevált technológiákat idén még nagyobb mértékben alkalmazzuk, és már előzetesen felkészültünk a várható száraz, meleg időjárási körülményekre.
Továbbra is alkalmazunk talajtakarási megoldásokat, a nagyszínpad előtti területen például idén jelentősen növeljük a takarás mértékét.
Emellett további fedett felületekkel és újabb burkolt útvonalak megnyitásával is segítjük a por csökkentését, a tavalyi tapasztalatok alapján idén megnyitunk olyan aszfaltozott útvonalakat a közönség előtt, ami nemcsak a közlekedést teszi kényelmesebbé, hanem a felverődő por mennyiségét is érzékelhetően mérsékli. Fontos figyelembe venni, hogy a Hajógyári-sziget közpark, amelyet a fesztivál csak ideiglenesen használ, ezért a terület adottságaihoz igazodva kell megoldásokat alkalmaznunk. A várható száraz időszakra előre készülve a Sziget saját költségén, már jóval a fesztivál előtt kiépített egy ideiglenes öntözési rendszert, amellyel a kiszáradást és ennek következtében a por képződését igyekszünk mérsékelni. A Hajógyári-sziget földrajzi adottsága ebből a szempontból kedvező, hiszen a locsolásra felhasznált víz a sóderágyon keresztül gyorsan elszivárog a Dunába, így nem vész el, hanem a természetes vízkörforgás részeként visszakerül a környezetbe. Emellett
speciális porlekötő anyagokat is alkalmazunk a szálló por csökkentése érdekében, a korábbinál is nagyobb mennyiséggel készülve.
A felkészülést tehát már jó előre megkezdtük, az árnyékolási lehetőségek bővítésével, a pihenőhelyek számának növelésével, a talajtakarás kiterjesztésével és a locsolási kapacitások alkalmazásával arra törekszünk, hogy a várható időjárási körülmények a lehető legkevésbé legyenek érzékelhetők a fesztiválozók számára. Tehát míg az ország területén aggasztó lehet a helyzet, a Szigeten igyekszünk olyan körülményeket biztosítani, ami komfortossá teszi az itt töltött időt.
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