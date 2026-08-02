Megkérdeztük a Sziget szervezőit, veszélyben van-e a fesztivál az energiakrízis miatt

Fotó: Sziget Festival Official

– Valószínűleg már nem lesz az esemény idején 40 fok körüli hőmérséklet napközben, de előre láthatóan 30 fok felett lesz a nappali hőmérséklet. Milyen kánikula (vész)forgatókönyvvel készülnek pl. vízfogyasztás és hűtés kapcsán?

– Az elmúlt évek tapasztalatai alapján

a nyári hőhullámok sajnos ma már a fesztiválok működésének természetes velejárói, ezért nem külön vészforgatókönyvvel készülünk, hanem folyamatosan alkalmazkodunk ezekhez a körülményekhez.

Már a fesztivál tervezésekor figyelembe vettük a változó időjárási körülményeket és az elmúlt évek tapasztalatai alapján idén is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a területen a korábbinál jóval több árnyékolt pihenőhely álljon rendelkezésre, ahol a látogatók a legmelegebb időszakokban is megpihenhetnek, felfrissülhetnek, és mindenki ingyenes ivóvízhez is juthat a fesztivál több pontján. Emellett folyamatosan figyeljük az időjárási helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket vezetünk be annak érdekében, hogy a látogatók biztonságosan és komfortosan vehessenek részt a fesztiválon.

Így készülnek a hőségre és a porra

– A por gyakori probléma tud lenni a Szigeten. Készülnek-e idén új megoldással vagy marad, ami eddig is volt?

– A por csökkentése érdekében az elmúlt években bevált technológiákat idén még nagyobb mértékben alkalmazzuk, és már előzetesen felkészültünk a várható száraz, meleg időjárási körülményekre.

Továbbra is alkalmazunk talajtakarási megoldásokat, a nagyszínpad előtti területen például idén jelentősen növeljük a takarás mértékét.

Emellett további fedett felületekkel és újabb burkolt útvonalak megnyitásával is segítjük a por csökkentését, a tavalyi tapasztalatok alapján idén megnyitunk olyan aszfaltozott útvonalakat a közönség előtt, ami nemcsak a közlekedést teszi kényelmesebbé, hanem a felverődő por mennyiségét is érzékelhetően mérsékli. Fontos figyelembe venni, hogy a Hajógyári-sziget közpark, amelyet a fesztivál csak ideiglenesen használ, ezért a terület adottságaihoz igazodva kell megoldásokat alkalmaznunk. A várható száraz időszakra előre készülve a Sziget saját költségén, már jóval a fesztivál előtt kiépített egy ideiglenes öntözési rendszert, amellyel a kiszáradást és ennek következtében a por képződését igyekszünk mérsékelni. A Hajógyári-sziget földrajzi adottsága ebből a szempontból kedvező, hiszen a locsolásra felhasznált víz a sóderágyon keresztül gyorsan elszivárog a Dunába, így nem vész el, hanem a természetes vízkörforgás részeként visszakerül a környezetbe. Emellett

speciális porlekötő anyagokat is alkalmazunk a szálló por csökkentése érdekében, a korábbinál is nagyobb mennyiséggel készülve.

A felkészülést tehát már jó előre megkezdtük, az árnyékolási lehetőségek bővítésével, a pihenőhelyek számának növelésével, a talajtakarás kiterjesztésével és a locsolási kapacitások alkalmazásával arra törekszünk, hogy a várható időjárási körülmények a lehető legkevésbé legyenek érzékelhetők a fesztiválozók számára. Tehát míg az ország területén aggasztó lehet a helyzet, a Szigeten igyekszünk olyan körülményeket biztosítani, ami komfortossá teszi az itt töltött időt.