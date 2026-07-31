BournemouthAugsburgTóth Alexfelkészülési mérkőzés
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Tóth Alexet méltatják Bournemouthban, a magyar gólszerző részletesen nyilatkozott

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Mindkét német riválisa ellen háromgólos győzelmet aratott az angol Bournemouth labdarúgócsapata az ausztriai edzőtáborban. Marco Rose együttese csütörtökön az Augsburg ellen nyert 5-2-re, a második gólt Tóth Alex szerezte. A magyar válogatott középpályás értékelt a lefújás után.

Wiszt Péter
2026. 07. 31. 6:37
Bournemouth, Tóth Alex
Tóth Alex immáron gólt is szerzett Bournemouth-mezben Forrás: afcb.co.uk
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– Ha lehet így mondani, éhes vagyok a játékpercekre. Mindent meg fogok tenni, hogy segítsem a csapatot. Rengeteget tanulhatok a társaimtól. A tapasztalatukból és a mérkőzésekből is, amelyeket lejátszottak. Nagyon szeretek velük dolgozni, mert remek emberek is. Élvezem, hogy itt lehetek – összegzett Tóth, aki úgy véli, a Bournemouth képes lehet sikeres évadot teljesíteni. – A lehető legtöbb mérkőzést szeretnénk megnyerni. Szerintem megvan ehhez a minőség a csapatban. Majd meglátjuk, hogyan alakul!

Tóth Alex teljesítménye a helyi sajtót is lenyűgözte. Már a St. Pauli elleni mérkőzés után is dicsérték őt a lapok, az Augsburgnak lőtt gólját követően pedig még inkább ez a helyzet. A Bournemouth Echo úgy fogalmazott, hogy a Ferencvárostól érkezett tehetség már az előző idényben is produkált meggyőző játékot, főleg a Nottingham pályáján, az idei nyári felkészülés során viszont még inkább igazolja a róla kialakult képet. A lap szerint Tóth az Augsburg elleni mérkőzés egyik legjobbja volt, irányította a játékot, és könnyen felhívhatja magára még jobban Rose figyelmét. 

A legutóbbi Premier League-idényben hatodik Bournemouth Angliában folytatja a felkészülését, kedden az olasz Genoa ellen lép pályára zárt kapuk mögött. Jövő szombaton a spanyol Betis, egy héttel később pedig a német Mainz vendége lesz a csapat, amely az angol bajnokságot augusztus 23-án a Manchester City otthonában kezdi meg.

 

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