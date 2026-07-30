Donald Tusk: Nincs közvetlen veszély

Ireneusz Nowak tábornok, a fegyveres erők operatív parancsnoka azt nyilatkozta, hogy a parancsnokság éjfél előtt szerzett tudomást egy lehetséges nagyszabású támadásról Ukrajna ellen. – A támadás elhárítására való felkészülésként lépéseket tettünk országunk felszíni védelmi rendszerében lévő eszközök készültségének fokozására – mondta a parancsnok, és hozzátette, ezek között voltak a Lask-i 302. Taktikai Légibázis F-16-os vadászgépei, amelyek 15 perces készültségben voltak, valamint a malborki bázis repülőgépei. Hangsúlyozta, hogy a Saab 340-es korai észlelésű repülőgép indítási készültségét 30 percre emelték. Hozzátette, hogy a Mi-24-es helikopterek és a földön lévő összes légvédelmi rendszer is készültségben volt és van.

Nowak tábornok rámutatott, hogy az eljárásnak megfelelően a lublini vajdaságban megszólaltak a légvédelmi szirénák, a Kárpátaljai vajdaságban pedig továbbra is készenlétben állnak a szolgáltatások.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök reggel a közösségi oldalán tett közzé egy nyilatkozatot, amelyben közölte, hogy egy újabb nagyszabású orosz támadásban összesen nyolc ember halt meg – írja az Ukrinform. Oroszország több mint 70 rakétát és több mint 280 támadó drónt lőtt ki – közölte az ukrán elnök.

Last night, a Russian missile strike on Radushne in the Dnipro region killed parents and three children. Two more children were pulled alive from under the rubble. It was an ordinary home, blown into smithereens by a ballistic missile... Rescue efforts are also underway in Lviv… pic.twitter.com/htxpbenMrA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 30, 2026

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)