Donald Tusk: Nincs közvetlen veszély

Ireneusz Nowak tábornok, a fegyveres erők operatív parancsnoka azt nyilatkozta, hogy a parancsnokság éjfél előtt szerzett tudomást egy lehetséges nagyszabású támadásról Ukrajna ellen. – A támadás elhárítására való felkészülésként lépéseket tettünk országunk felszíni védelmi rendszerében lévő eszközök készültségének fokozására – mondta a parancsnok, és hozzátette, ezek között voltak a Lask-i 302. Taktikai Légibázis F-16-os vadászgépei, amelyek 15 perces készültségben voltak, valamint a malborki bázis repülőgépei. Hangsúlyozta, hogy a Saab 340-es korai észlelésű repülőgép indítási készültségét 30 percre emelték. Hozzátette, hogy a Mi-24-es helikopterek és a földön lévő összes légvédelmi rendszer is készültségben volt és van.
Nowak tábornok rámutatott, hogy az eljárásnak megfelelően a lublini vajdaságban megszólaltak a légvédelmi szirénák, a Kárpátaljai vajdaságban pedig továbbra is készenlétben állnak a szolgáltatások.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök reggel a közösségi oldalán tett közzé egy nyilatkozatot, amelyben közölte, hogy egy újabb nagyszabású orosz támadásban összesen nyolc ember halt meg – írja az Ukrinform. Oroszország több mint 70 rakétát és több mint 280 támadó drónt lőtt ki – közölte az ukrán elnök.
Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)
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