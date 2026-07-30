Donald Tusk: Nincs közvetlen veszély

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Eddig minden jel arra utal, hogy egy orosz H-101-es ballisztikus rakéta sérthette meg a lengyel légteret – közölte csütörtökön a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk azt is leszögezte, nincs közvetlen veszély, az illetékes hatóságok gyorsan cselekedtek.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 30. 17:11
Donald Tusk Fotó: FOTO OLIMPIK Forrás: NurPhoto
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Ireneusz Nowak tábornok, a fegyveres erők operatív parancsnoka azt nyilatkozta, hogy a parancsnokság éjfél előtt szerzett tudomást egy lehetséges nagyszabású támadásról Ukrajna ellen. – A támadás elhárítására való felkészülésként lépéseket tettünk országunk felszíni védelmi rendszerében lévő eszközök készültségének fokozására – mondta a parancsnok, és hozzátette, ezek között voltak a Lask-i 302. Taktikai Légibázis F-16-os vadászgépei, amelyek 15 perces készültségben voltak, valamint a malborki bázis repülőgépei. Hangsúlyozta, hogy a Saab 340-es korai észlelésű repülőgép indítási készültségét 30 percre emelték. Hozzátette, hogy a Mi-24-es helikopterek és a földön lévő összes légvédelmi rendszer is készültségben volt és van. 

Nowak tábornok rámutatott, hogy az eljárásnak megfelelően a lublini vajdaságban megszólaltak a légvédelmi szirénák, a Kárpátaljai vajdaságban pedig továbbra is készenlétben állnak a szolgáltatások. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök reggel a közösségi oldalán tett közzé egy nyilatkozatot, amelyben közölte, hogy egy újabb nagyszabású orosz támadásban összesen nyolc ember halt meg – írja az Ukrinform. Oroszország több mint 70 rakétát és több mint 280 támadó drónt lőtt ki – közölte az ukrán elnök. 

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

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